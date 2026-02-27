«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Αυξάνεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος - Παράταση για τις νέες αιτήσεις

Με την έκδοση σε ΦΕΚ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 30456/26.02.2026 (Β’ 989), αυξάνεται κατά 3 εκ. ευρώ ο προϋπολογισμός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – γ’ κύκλος» και πλέον ανέρχεται σε 60 εκ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι νέοι πόροι κατευθύνονται στις επιδοτήσεις οχημάτων νομικών προσώπων (κατηγορία Β) και ποδηλάτων φυσικών προσώπων (Κατηγορία Α). Η νέα κατανομή του προϋπολογισμού έχει ως εξής:

Κατηγορία Ωφελούμενου Δημόσια Δαπάνη (σε €)

Κατηγορία Α σύνολο 37.100.000

Κατηγορία Α – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 35.000.000

Κατηγορία Α – ηλεκτρικά ποδήλατα 2.100.000

Κατηγορία Β σύνολο 22.900.000

Κατηγορία Β – αυτοκίνητα Μ1-Ν1 και οχήματα L1e-L7e 22.630.000

Κατηγορία Β – ηλεκτρικά ποδήλατα 270.000

Επιπλέον, παρατείνεται για τρεις (3) μήνες, έως 30 Ιουνίου 2026, η προθεσμία υποβολής νέων αιτήσεων. Η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε περίπτωση που οι πόροι της δράσης εξαντληθούν νωρίτερα.

Πρόθεση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών είναι η αδιάλειπτη συνέχιση της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά» εντός του 2026 με νέους χρηματοδοτικούς πόρους.