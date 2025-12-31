Κίνα: Ο Σι Τζίπινγκ δεσμεύεται για πολιτικές μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης το 2026

Η Κίνα θα εφαρμόσει πιο προληπτικές πολιτικές το 2026 με στόχο τη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, με την οικονομία της να αναμένεται να επιτύχει τον στόχο ανάπτυξης του Πεκίνου για περίπου 5% φέτος, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου Σι Τζινπίνγκ που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη.

Η οικονομία αναμένεται να έχει αυξηθεί σε περίπου 140 τρισεκατομμύρια γουάν (20 τρισεκατομμύρια δολάρια) το 2025, δήλωσε ο Σι στην ομιλία του σε μια δεξίωση για το Νέο Έτος με κορυφαίους αξιωματούχους του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV.

«Η οικονομία της χώρας μας αναμένεται να προχωρήσει υπό πίεση... δείχνοντας ισχυρή ανθεκτικότητα και ζωτικότητα», δήλωσε ο Σι στην ομιλία του.

Η χώρα θα προωθήσει την αποτελεσματική ποιοτική βελτίωση και την εύλογη ποσοτική ανάπτυξη της οικονομίας, δήλωσε ο Σι, διατηρώντας παράλληλα την κοινωνική αρμονία και σταθερότητα.

Η οικονομία της Κίνας αναμένεται να επιτύχει τον στόχο ανάπτυξης «περίπου 5%» για το 2025, ακόμη και αν η δυναμική εξασθενήσει προς το τέλος του έτους, επιβαρυμένη από την χαμηλή κατανάλωση των νοικοκυριών, τη συνεχιζόμενη αποπληθωρισμό και την παρατεταμένη κρίση στον τομέα των ακινήτων.

Το μήνυμα του Σι i ενισχύει τις πρόσφατες δεσμεύσεις της κυβέρνησης να εφαρμόσει μέτρα για την ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και τη στήριξη της κατανάλωσης και των επενδύσεων, προκειμένου να προωθηθεί η ανάπτυξη.

Η κεντρική κυβέρνηση έχει διαθέσει 62,5 δισεκατομμύρια γουάν από τα έσοδα ειδικών κρατικών ομολόγων στις τοπικές κυβερνήσεις για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ανταλλαγής καταναλωτικών αγαθών το επόμενο έτος, επιβεβαιώνοντας ότι το Πεκίνο θα συνεχίσει να τονώνει τη ζήτηση των νοικοκυριών μέσω του προγράμματος.

Το Πεκίνο έχει επίσης δημοσιεύσει τα πρώιμα επενδυτικά σχέδια για το 2026, συμπεριλαμβανομένων δύο μεγάλων κατασκευαστικών έργων, που αφορούν περίπου 295 δισεκατομμύρια γιουάν σε χρηματοδότηση από τον κεντρικό προϋπολογισμό, στην τελευταία του προσπάθεια να τονώσει τις επενδύσεις και να υποστηρίξει την οικονομική ανάπτυξη.