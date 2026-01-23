Κατώτατος μισθός: Πότε έρχεται η νέα αύξηση και ποιοι εργαζόμενοι κερδίζουν

Από την 1η Απριλίου δρομολογείται η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Πρόκειται για την πέμπτη διαδοχική αύξηση, η οποία επηρεάζει άμεσα 575.684 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (22,8% του συνόλου των εργαζομένων) και περίπου 600.000 εργαζομένους στο Δημόσιο.

Οι διαδικασίες για τον καθορισμό του νέου κατώτατου μισθού αναμένεται να εκκινήσουν εντός του Ιανουαρίου και να ολοκληρωθούν τον Μάρτιο, οπότε και θα ανακοινωθεί το ποσό που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Η κυβέρνηση έχει αναλάβει δέσμευση για σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ εντός της τετραετίας, στόχος που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ενδέχεται να υπερκαλυφθεί έως το 2027.

Καθοριστικό παράγοντα στις αποφάσεις θα αποτελέσει η επίμονη ακρίβεια, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των χαμηλόμισθων, οι οποίοι πλήττονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις συνεχείς ανατιμήσεις.

Ο κατώτατος μισθός

Με βάση τα σενάρια που εξετάζονται, η αύξηση των κατώτατων αποδοχών εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 40 και 50 ευρώ μηνιαίως, τόσο για τον ιδιωτικό τομέα όσο και για τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο για το 2026. Αυτό σημαίνει ότι ο κατώτατος μισθός αναμένεται να ανέλθει από τα 880 ευρώ σήμερα στα 920 έως 930 ευρώ μεικτά.

Στο πλαίσιο της ευρύτερης κυβερνητικής στρατηγικής για τη σταδιακή βελτίωση των εισοδημάτων, παραμένει ο στόχος ο κατώτατος μισθός να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 950 ευρώ έως το 2027, ενώ ο μέσος μισθός να προσεγγίσει τα 1.500 ευρώ, ανάλογα με την πορεία της οικονομίας.

Για τη διετία 2026–2027 θα συνεχιστεί η υφιστάμενη διαδικασία καθορισμού των κατώτατων αποδοχών, χωρίς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.

Ο νέος κατώτατος μισθός θα εφαρμόζεται ενιαία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ειδικά στο Δημόσιο, η αύξηση θα είναι οριζόντια και θα αφορά τους βασικούς μισθούς όλων των μισθολογικών κλιμακίων και κατηγοριών προσωπικού (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ).

Τα επιδόματα

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει μια σειρά από επιδόματα και αποδοχές, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται σε εξέλιξη παρεμβάσεις και στο πεδίο των συντάξεων.

Μεταξύ άλλων, επηρεάζονται οι αποδοχές εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων, το επίδομα ανεργίας, το επίδομα μητρότητας, οι υπερωρίες, καθώς και ο κατώτατος μισθός στο Δημόσιο, όπου εφαρμόζονται αντίστοιχες μισθολογικές κλίμακες.