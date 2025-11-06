Κ. Πιερρακάκης: Θέλουμε περισσότερες ξένες επενδύσεις σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας

Στην ανάγκη προσέλκυσης ακόμα περισσότερων επενδύσεων στη χώρα μας, αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, σε ανάρτησή του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης για τη συμμετοχή του στην 6η Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC. «Υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον επί του πεδίου, το οποίο σύντομα θα το δούμε να υλοποιείται» τονίζει στην ανάρτησή του ο κ. Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «στην 6η Σύνοδο Διατλαντικής Συνεργασίας P-TEC, στο περιθώριο της υπογραφής της ιστορικής συμφωνίας για τους υδρογονάνθρακες, μέσω της οποίας η Ελλάδα θα αποτελέσει πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη, συζητήσαμε για την ανάγκη προσέλκυσης ακόμα περισσότερων επενδύσεων. Θέλουμε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις και περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε νευραλγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.



Και βλέπουμε ότι υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον επί του πεδίου, το οποίο σύντομα θα το δούμε να υλοποιείται. Η γεωπολιτική έχει επιστρέψει στο προσκήνιο - και σε αυτό το μεταβαλλόμενο τοπίο χρειαζόμαστε εταίρους. Θέλουμε να προχωρήσουμε γρήγορα, διευκολύνοντας τους επενδυτές. Οι διμερείς σχέσεις μας με τις ΗΠΑ είναι στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα. Πριν από 10 ή 15 χρόνια δεν ήταν εύκολο να βρεθούν Αμερικανοί επενδυτές για τα ελληνικά assets. Το επιδιώκαμε, αλλά δεν ήταν εύκολο να το πετύχουμε. Σήμερα η κατάσταση έχει αντιστραφεί».