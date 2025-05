Κ. Κόλλιας: Η νέα σύνθεση απαιτεί καινοτόμο σκέψη και διεπιστημονικές προσεγγίσεις

Στο νέο τοπίο, που διαμορφώνεται από τις ραγδαίες γεωπολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις, και το οποίο συνθέτει τον κόσμο από την αρχή, αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας, στην ομιλία του στο 6ο Διεθνές Συνέδριο του ΟΕΕ, The World in new Synthesis, που τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Όπως είπε ο κ. Κόλλιας, «οι αναταράξεις δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα φαινόμενα στον σημερινό διασυνδεδεμένο κόσμο. Αντιθέτως, γίνονται το καθοριστικό χαρακτηριστικό της εποχής μας, προκαλώντας πανεπιστημιακούς, ερευνητές και ηγέτες διαφόρων κλάδων να επανεξετάσουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις και τα υφιστάμενα πλαίσια. Από την κλιματική αλλαγή μέχρι την τεχνητή νοημοσύνη, ο κόσμος βρίσκεται σε μια νέα σύνθεση, όπου οι διασυνδεδεμένες προκλήσεις αναδιαμορφώνουν τη λειτουργία επιχειρήσεων, κρατών και κοινωνιών».

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ μίλησε για επικαλυπτόμενες αναταράξεις, αναφερόμενος στην υπερθέρμανση του πλανήτη, που απειλεί οικοσυστήματα και οικονομίες, στις γεωπολιτικές εντάσεις, που αναδιαμορφώνουν τις εμπορικές δυναμικές, και στα τεχνολογικά άλματα στην τεχνητή νοημοσύνη, που μετασχηματίζουν τις βιομηχανίες με πρωτοφανή ταχύτητα.

«Το κρίσιμο, λοιπόν, ερώτημα για τις επιχειρήσεις είναι: Πώς μπορούν να αναπτυχθούν, μειώνοντας το ανθρακικό τους αποτύπωμα; Η δημιουργία ανθεκτικών εφοδιαστικών αλυσίδων, η διαφοροποίηση προμηθευτών και η επένδυση σε τεχνολογίες προσαρμογής αποτελούν πλέον απαραίτητες στρατηγικές. Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ίσως η πιο ανατρεπτική δύναμη από όλες. Από τον αυτοματισμό σε ρουτίνες μέχρι την επίλυση σύνθετων προβλημάτων, η AI ξαναγράφει τους κανόνες του ανταγωνισμού.

Ωστόσο, η ραγδαία εξέλιξή της εγείρει ανησυχίες σχετικά με την ηθική, την εκτόπιση εργαζομένων και τις προκαταλήψεις στους αλγορίθμους. Ο τρόπος με τον οποίο οι κοινωνίες θα αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της AI θα καθορίσει αν θα αποτελέσει δύναμη καλού ή θα εντείνει τις ανισότητες».

Επίσης, ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε και στο κρίσιμο ερώτημα για το πώς μπορούν οι εταιρείες να επιτύχουν βιώσιμη ανάπτυξη.

«Η απάντηση βρίσκεται στη διασταύρωση προσαρμοστικότητας και στρατηγικού οράματος. Οι επιχειρήσεις, που ενσωματώνουν τη βιωσιμότητα, την τεχνολογία και τη γεωπολιτική επίγνωση στις λειτουργίες τους, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Επιπλέον, η διεθνής συνεργασία είναι κρίσιμη.»

Ενώ πρόσθεσε πως «η κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, δεν γνωρίζει σύνορα και απαιτεί συλλογικές προσπάθειες. Η τεχνολογική καινοτομία, όπως η AI, πρέπει να καθοδηγείται από παγκόσμιες ηθικές αρχές. Η ηγεσία, ειδικά στον ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο, είναι ζωτικής σημασίας σε αυτή την περίοδο σύνθεσης».

«Η καινοτομία δεν είναι πλέον μεμονωμένη πράξη δημιουργικότητας. Είναι απαραίτητη για την πλοήγηση στις πολύπλευρες προκλήσεις ενός κόσμου σε αναστάτωση. Η κλιματική δράση, οι ισορροπημένες εμπορικές πολιτικές και οι ηθικές πρακτικές AI μπορούν να μετατρέψουν τις αναταράξεις σε ευκαιρίες. Η σύνθεση αυτών των δυνάμεων, όσο τρομακτική κι αν φαίνεται, προσφέρει στους ακαδημαϊκούς και ερευνητές μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία να διαμορφώσουν το μέλλον», είπε ο κ. Κόλλιας.

Και είπε: «Μέσα από συνεργασία μεταξύ κλάδων και συνεχή μάθηση, μπορούμε να ξεκλειδώσουμε λύσεις, που θα εξασφαλίσουν ανθεκτικότητα και ανάπτυξη μέσα στην αβεβαιότητα. Το έργο που έχουμε μπροστά μας είναι φιλόδοξο, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις ευκαιρίες.

Το ερώτημα δεν είναι αν ο κόσμος θα συνεχίσει να μεταμορφώνεται, αλλά πώς θα προσαρμοστούμε σε αυτή τη νέα σύνθεση. Ως επιστήμονες, φέρουμε την ευθύνη όχι μόνο να κατανοήσουμε αυτές τις δυνάμεις, αλλά και να καθοδηγήσουμε την κοινωνία στην πορεία της. Αυτό απαιτεί να αλληλεπιδρούμε με το κοινό και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, να επικοινωνούμε τα ευρήματά μας με σαφή και προσιτό τρόπο και να προωθούμε την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων.

Σημαίνει επίσης να ανανεώνουμε διαρκώς τις γνώσεις και δεξιότητές μας μέσω συνεχούς εκπαίδευσης και συνεργασίας με ειδικούς από διαφορετικά πεδία. Καθώς η τεχνολογία προοδεύει με εκθετικό ρυθμό, οφείλουμε να εξετάζουμε και τις ηθικές της διαστάσεις. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε ότι η πρόοδος συντελείται υπεύθυνα και ηθικά, με προτεραιότητα την ισότητα, τη διαφορετικότητα και την ένταξη.

Η πιθανή επίδραση αυτής της σύνθεσης δυνάμεων στην κοινωνία δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Έχει τη δύναμη να μεταμορφώσει βιομηχανίες, να επαναστατήσει τις οικονομίες και να διαμορφώσει το μέλλον μας με τρόπους, που δεν μπορούμε ακόμη να φανταστούμε.»

«Τέλος, καθώς η AI προοδεύει, αυξάνεται και η ανάγκη για εξειδικευμένες δεξιότητες όπως η επιστήμη δεδομένων, η μηχανική μάθηση και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας. Επομένως, η επένδυση σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα είναι ουσιώδης για να συμβαδίσουμε με το εξελισσόμενο τοπίο», κατέληξε.