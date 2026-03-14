Κ. Χατζηδακης: Στο τραπέζι νέα οικονομική στήριξη για την ακτοπλοΐα – 500 εκατ. ευρώ για «πράσινο» στόλο

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης αποκάλυψε τα σχέδια της κυβέρνησης για την οικονομική στήριξη της ακτοπλοΐας και τον εκσυγχρονισμό του στόλου, μιλώντας στο συνέδριο Greece Talks του Travel.gr στο Ηράκλειο.

Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις για ενδεχόμενα νέα μέτρα στήριξης, επισημαίνοντας ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν τόσο από τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και από τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας.

«Για τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις βρισκόμαστε ήδη σε συζητήσεις και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα υπάρχουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους των μεταφορών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η μείωση κατά 50% των λιμενικών τελών το 2024, μέτρο που, όπως είπε, συνέβαλε στη σταθερότητα ή και στη μείωση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων σε ορισμένες περιπτώσεις.

Παράλληλα, από την περίοδο της πανδημίας διατηρείται ο μειωμένος ΦΠΑ 13% στις μεταφορές, τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στις αεροπορικές μεταφορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πράσινη μετάβαση. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η Ελλάδα έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει –αν και η σχετική διαπραγμάτευση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί– μια δεκαετή εξαίρεση από ορισμένες πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον τουρισμό και τις μεταφορές.

Την ίδια στιγμή, προωθούνται σημαντικές πρωτοβουλίες για τον «πρασινισμό» του ακτοπλοϊκού στόλου. Όπως ανέφερε, αξιοποιούνται ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, το Modernization Fund και το Ταμείο Απανθρακοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπονται δράσεις όπως το cold ironing στα λιμάνια, δηλαδή η ηλεκτροδότηση των πλοίων από την ξηρά με ευρωπαϊκή επιδότηση, ώστε να μειωθούν οι εκπομπές ρύπων όταν τα πλοία βρίσκονται ελλιμενισμένα

Παράλληλα, σχεδιάζεται η διάθεση περίπου 50 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ηλεκτρικών πορθμείων μικρών αποστάσεων, ενώ συνολικά προβλέπονται επενδύσεις περίπου 500 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την πράσινη μετάβαση του ελληνικού ακτοπλοϊκού στόλου.

