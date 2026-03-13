Κ. Δαμίγος (ΒΕΑ): Η μείωση της γραφειοκρατίας, βασική προϋπόθεση, λειτουργίας και ανάπτυξης των ΜμΕ

Προτάσεις με στόχο τη βελτίωση των ρυθμίσεων που αφορούν τη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων κατέθεσε το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ) στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων του ν. 4442/2016».

Το επιμελητήριο σημειώνει ότι η απλοποίηση των διαδικασιών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας και τη μείωση των διοικητικών βαρών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις και παρατηρήσεις επί βασικών άρθρων του νομοσχεδίου, δίνοντας έμφαση τόσο στον εκσυγχρονισμό των μεταποιητικών δραστηριοτήτων όσο και στη δημιουργία του νέου μηχανισμού καταγραφής επιχειρηματικών δεδομένων μέσω του Δελτίου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας.

Εκσυγχρονισμός μεταποιητικών δραστηριοτήτων

Αναφορικά με το άρθρο 159 του νομοσχεδίου, που αφορά τον εκσυγχρονισμό μεταποιητικών δραστηριοτήτων και την αντικατάσταση της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας εκφράζει τη θετική του στάση απέναντι στην προωθούμενη απλούστευση των διαδικασιών.

Ειδικότερα, το ΒΕΑ θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διάταξης, καθώς προβλέπεται η αφαίρεση από τις διαδικασίες γνωστοποίησης ή έγκρισης εγκατάστασης των περιπτώσεων εκσυγχρονισμού νόμιμων μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερα θετική κρίνεται και η ένταξη του κτιριακού εκσυγχρονισμού στις σχετικές ρυθμίσεις, καθώς διευκολύνει τις επιχειρήσεις να προχωρούν σε απαραίτητες επενδύσεις αναβάθμισης των εγκαταστάσεών τους χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Ωστόσο, το ΒΕΑ επισημαίνει ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η συγκεκριμένη ρύθμιση απαιτείται η άμεση προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Open Business, ώστε να εναρμονιστεί πλήρως με το νέο θεσμικό πλαίσιο από τη στιγμή που θα τεθεί σε ισχύ. Η έγκαιρη προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων κρίνεται απαραίτητη για να αποφευχθούν φαινόμενα δυσαρμονίας μεταξύ της νομοθεσίας και της πρακτικής εφαρμογής της, τα οποία συχνά δημιουργούν πρόσθετες δυσκολίες στις επιχειρήσεις.

Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Παράλληλα, το ΒΕΑ τοποθετήθηκε και επί του άρθρου 162, το οποίο προβλέπει τη σύσταση και τήρηση μητρώου με τίτλο «Δελτίο Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (ΔΕΔ)».

Το επιμελητήριο αναγνωρίζει τη σημασία του συγκεκριμένου εργαλείου για την απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν την επιχειρηματικότητα, καθώς και για την εναρμόνιση της χώρας με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονιστικού πλαισίου και ειδικότερα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι η επιτυχής εφαρμογή του νέου μηχανισμού προϋποθέτει την υιοθέτηση ορισμένων κρίσιμων παραμέτρων.

- Πρώτον, το ΒΕΑ προτείνει η πρωτογενής συλλογή των στοιχείων του Δελτίου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας να πραγματοποιείται σε επιμελητηριακό επίπεδο, με τα δεδομένα να μεταφέρονται στη συνέχεια στο κεντρικό μητρώο της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας. Το μοντέλο αυτό, όπως επισημαίνει, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε άλλες περιπτώσεις, όπως στο Μητρώο Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων, όπου υπάρχει συνεργασία μεταξύ των διευθύνσεων Ανάπτυξης και της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας.

- Δεύτερον, το επιμελητήριο υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας αυτόματης ηλεκτρονικής διασύνδεσης του ΔΕΔ με το ΓΕΜΗ, ώστε να αποφεύγεται η πολλαπλή καταχώρηση δεδομένων και να μειώνεται το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις.

- Τρίτον, ζητείται η ελαχιστοποίηση οποιασδήποτε πρόσθετης γραφειοκρατικής επιβάρυνσης, καθώς η δημιουργία νέων διαδικασιών χωρίς επαρκή ψηφιακή διασύνδεση θα μπορούσε να επιβαρύνει περαιτέρω τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τέλος, το ΒΕΑ προτείνει να προβλεφθεί ενεργή συμμετοχή των βιοτεχνικών επιμελητηρίων στη διαμόρφωση της κοινής υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 165 του νομοσχεδίου. Η συγκεκριμένη απόφαση θα καθορίσει κρίσιμες τεχνικές και λειτουργικές λεπτομέρειες για το ΔΕΔ, όπως τα δεδομένα που θα καταχωρούνται, τις προθεσμίες υποβολής τους, τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες των συστημάτων, καθώς και τον τρόπο εισαγωγής και επεξεργασίας των πληροφοριών.

Δήλωση Κ. Δαμίγου

Σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, τόνισε: «Η ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας είναι βασική προϋπόθεση για να μπορέσουν οι μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας συμμετέχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις, με στόχο ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για την επιχειρηματικότητα.

Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από αποτελεσματικές ψηφιακές υποδομές και πραγματική διασύνδεση των συστημάτων, ώστε να μην δημιουργούνται νέα γραφειοκρατικά εμπόδια. Τα επιμελητήρια μπορούν και πρέπει να έχουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία, καθώς βρίσκονται καθημερινά δίπλα στις επιχειρήσεις και γνωρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και της παραγωγής».