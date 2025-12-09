Με το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί πια μελέτη κρίσης, αλλά ιστορία ισχυρής ανάκαμψης και ώριμο επενδυτικό προορισμό, ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, προσελκύοντας την προσοχή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες διεθνείς εκδηλώσεις για την ελληνική οικονομία που γίνεται στις ΗΠΑ.

Υπό την αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη και σε στενή συνεργασία με το αμερικανικό χρηματιστήριο-New York Stock Exchange και τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Φόρουμ το Capital Link 2025, συγκεντρωσε 21 θεματικές ενότητες και 105 εξέχοντες ομιλητές, αναδεικνύοντας εκ νέου τη θέση του ως το μακροβιότερο και πλέον αναγνωρισμένο διεθνές επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Οι συνεδρίες κάλυψαν ολόκληρο το φάσμα της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας: μακροοικονομικά, κεφαλαιαγορές, τραπεζικό σύστημα, ενέργεια, υποδομές, logistics, real estate, τουρισμό, ψηφιακό μετασχηματισμό, υγεία, ναυτιλία και διεθνή συνδεσιμότητα.

Κορυφαία στελέχη τραπεζών και χρηματοοικονομικών οίκων εξέτασαν τις συμφωνίες που διαμόρφωσαν την επενδυτική χρονιά, καθώς και τις φορολογικές παραμέτρους που αφορούν επενδυτές και την ομογένεια.

Ακολούθως, η συνεδρία «The Case for Greek Equities» ανέδειξε τις προοπτικές των ελληνικών εισηγμένων εταιρειών, μέσα από παρεμβάσεις διοικητικών στελεχών του ΑIA, του FTSE Russell, της UBS και της NBG Securities.

Την ίδια στιγμή, η ενότητα «Connecting Global Investors with Greece: The Role of Key Institutions» φώτισε τον ρόλο των θεσμών που λειτουργούν ως καταλύτες για τη σύνδεση των διεθνών επενδυτών με την ελληνική αγορά.

Mε συντονιστή τον κ. Ηλία Κοιμτζόγλου, Managing Partner της KBVL Law Firm, κάθησαν στο ίδιο τραπέζι κορυφαία στελέχη της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας για να συζητήσουν τις τρέχουσες τάσεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές της αγοράς. Στη συζήτηση συμμετείχαν η κα Ελένη Βαθιανάκη, Managing Partner της Halcyon Equity Partners, ο κ. Νίκος Κουλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DECA Investments AIFM και Investment Manager των Diorama Investments, ο κ. Νικόλαος Χρυσσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, καθώς και ο δρ. Γρηγόρης Κουτσογιάννης, CEO του EFA Group, καταθέτοντας τις απόψεις τους για το θεσμικό κεφάλαιο, τις στρατηγικές private equity και το διαρκώς εξελισσόμενο τοπίο των επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα.

Οι συζητήσεις για τις υποδομές και τις κοινωφελείς επιχειρήσεις συγκέντρωσαν στελέχη από τους μεγαλύτερους ομίλους του κλάδου, ενώ σε άλλη συνεδρία θα παρουσιαστούν οι επιτυχίες της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ομολόγων —τόσο σε κρατικό όσο και σε εταιρικό επίπεδο.

Κεντρικό σημείο της ημέρας αποτέλεσε η ενότητα για τον ενεργειακό ρόλο της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, με τη συμμετοχή της ExxonMobil, της HELLENiQ ENERGY, της Energean και της HEREMA, επιβεβαιώνοντας τη μετατροπή της χώρας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

Η αγορά ακινήτων παρουσιάστηκε ως πεδίο υψηλής ζήτησης και επενδυτικών ευκαιριών. Στον τουρισμό, η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη σκιαγράφησε τις νέες τάσεις ενός κλάδου που αποτελεί διαχρονικό μοχλό ανάπτυξης.

Ψηφιακός μετασχηματισμός, τουρισμό, καινοτομία

H Ελλάδα τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη, την ψηφιακή καινοτομία και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον πυρήνα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για τον τουρισμό, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της προσβασιμότητας και της βιωσιμότητας, όπως τόνισς η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Ένα ακόμη σημαντικό μέτρο για το μέλλον του τουρισμού είναι η προσβασιμότητα, ώστε να είναι εφικτή η πρόσβαση ακόμη και στις πιο κοντινές παραλίες, διασφαλίζοντας τη συμπερίληψη και διευρύνοντας την εμβέλεια των τουριστικών μας αγορών», υπογράμμισε η κ. Κεφαλογιάννη, σημειώνοντας ότι «η τεχνολογία, και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι προορισμοί, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο οι ταξιδιώτες αναζητούν, σχεδιάζουν και κλείνουν τα ταξίδια τους».

Όπως ανέφερε η υπουργός Τουρισμού, η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει ήδη τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη σχέση με τον επισκέπτη. «Η τεχνητή νοημοσύνη εξελίσσεται σε κινητήριο μοχλό νέων ροών εσόδων και νέων μορφών αλληλεπίδρασης. Η Ελλάδα αγκαλιάζει αυτή τη μετάβαση με μεθοδικό και στρατηγικό τρόπο», τόνισε, περιγράφοντας μια εκτεταμένη ψηφιακή αναμόρφωση του τουριστικού οικοσυστήματος της χώρας.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών πλατφορμών που θα αναδεικνύουν εναλλακτικές μορφές τουρισμού. «Νέες πλατφόρμες, αφιερωμένες στον ορεινό τουρισμό, την ευεξία, τις φθινοπωρινές καταδύσεις, την αστρονομία και τον οινοτουρισμό, θα βοηθήσουν τους ταξιδιώτες να ανακαλύψουν την Ελλάδα με νέους τρόπους», ανέφερε η κ. Κεφαλογιάννη.

Παράλληλα, εμβληματικό ψηφιακό έργο της κυβέρνησης αποτελεί ο πλήρης ανασχεδιασμός της επίσημης διαδικτυακής πύλης του τουρισμού. «Το εμβληματικό μας έργο είναι ο πλήρης ανασχεδιασμός της πλατφόρμας visitgreece.gr. Η νέα έκδοση θα ενσωματώνει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, προσφέροντας βελτιωμένη εμπειρία χρήστη και απρόσκοπτη πρόσβαση σε ταξιδιωτικές πληροφορίες», πρόσθεσε.

Παρά τον ψηφιακό μετασχηματισμό, η υπουργός επισήμανε ότι το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει στον πυρήνα της τουριστικής ταυτότητας της χώρας. «Ο τουρισμός είναι πάνω απ' όλα οι άνθρωποι. Ο επαγγελματισμός και η αφοσίωση του εργατικού μας δυναμικού αποτελούν από τα μεγαλύτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας», ανέφερε. Για τον λόγο αυτό, η χώρα έχει προχωρήσει στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου της τουριστικής εκπαίδευσης και στην υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης. «Έχουμε ξεκινήσει ολοκληρωμένα προγράμματα αναβάθμισης και επανακατάρτισης για χιλιάδες επαγγελματίες του τουρισμού», σημείωσε, ώστε ο κλάδος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Επενδυτικές προοπτικές

Σε επίπεδο επενδύσεων, η κ. Κεφαλογιάννη περιέγραψε την Ελλάδα ως έναν σταθερό και ολοένα πιο ελκυστικό προορισμό για μακροπρόθεσμες επενδύσεις στον τουρισμό. «Σήμερα, η χώρα μας προσφέρει ένα ώριμο αλλά ταυτόχρονα δυναμικό επενδυτικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα, σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο και ένα εξελισσόμενο τουριστικό προϊόν», ανέφερε. Παραπέμποντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πρόσθεσε ότι «η αποστολή μας είναι να καταστεί η Ελλάδα ο κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός στον κόσμο ως προς την ποιότητα των υπηρεσιών προς το κοινό»

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη να ηγηθεί σε μια νέα εποχή βιώσιμου και ανθεκτικού τουρισμού» τόνισε.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Ανδρέας Φιορεντίνος αναφέρθηκε στη ραγδαία στροφή της χώρας προς την καινοτομία τα τελευταία χρόνια. «Τα τελευταία πέντε χρόνια, ουσιαστικά, όλα είναι τελείως διαφορετικά. Οι Έλληνες είναι ιδιαίτερα δεκτικοί σε καθετί καινοτόμο και νέο στον τουρισμό», ανέφερε.

Τόνισε ωστόσο ότι η τεχνολογία δεν αντικαθιστά τον ανθρώπινο παράγοντα στη φιλοξενία. «Όσον αφορά τη φιλοξενία, καταλαβαίνετε ότι η εμπειρία από άνθρωπο σε άνθρωπο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τίποτε άλλο, σημείωσε.

Αναφερόμενος στην περίοδο της πανδημίας, ο κ. Φιορεντίνος αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο των ψηφιακών εργαλείων. «Η Ελλάδα παρέμεινε ανοικτή στην αγορά των ΗΠΑ μέσω μιας εφαρμογής που οραματίστηκε ο Πρωθυπουργός με την ομάδα του, μιας εφαρμογής με barcode που σου έδειχνε την κατάσταση σου τη συγκεκριμένη στιγμή και σου επέτρεπε να ταξιδέψεις. Αυτό κράτησε πραγματικά την Ελλάδα στο παιχνίδι», ανέφερε.

Η αεροπορική συνδεσιμότητα, ανέφερε, ενισχύθηκε σημαντικά. «Σήμερα έχουμε 103 εβδομαδιαίες πτήσεις προς την Ελλάδα. Και ο λόγος είναι ότι μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τη νέα τεχνολογία για να πετύχουμε τους στόχους μας», υπογράμμισε.

Κοιτώντας προς το μέλλον, τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα αναδιαμορφώσει συνολικά την ταξιδιωτική εμπειρία. «Είναι πολύ σημαντικό πλέον να προχωρήσουμε με την τεχνητή νοημοσύνη και να κάνουμε τη διαδικασία και την εμπειρία των τουριστών πολύ πιο φιλική από ό,τι στο παρελθόν», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς εταίροι του κλάδου «είναι επίσης ιδιαίτερα πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να γίνουν πιο αποδοτικοί στην πώληση του προϊόντος τους».

Οι επενδύσεις στον τομέα της υγείας αναλύθηκαν από εκπροσώπους κορυφαίων οργανισμών, όπως η CVC, η Thermo Fisher Scientific και η Kos Biotechnology Partners. Η ελληνική ναυτιλία —παραδοσιακός πυλώνας της εθνικής οικονομίας— παρουσιάστηκε επίσης ως ένας από τους πιο ισχυρούς μοχλούς προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.

Η ενότητα «Global Investors in Greece» συγκέντρωσει ορισμένους από τους σημαντικότερους διεθνείς επενδυτές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας στη διεθνή επενδυτική κοινότητα τις εμπειρίες και τις προοπτικές τους.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με ομιλία της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, η οποία παρουσίασε την ελληνική επιτυχία στην εντυπωσιακή μείωση της ανεργίας στην Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια του Φόρουμ απονεμήθηκε το "2025 Annual Capital Link Hellenic Leadership Award" στον Αχιλλέα Β. Κωνσταντακόπουλο, Πρόεδρο της TEMES S.A., για την καθοριστική συμβολή του στην ενίσχυση της Ελλάδας ως επενδυτικού και επιχειρηματικού προορισμού.