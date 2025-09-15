Ισχυρή υπεραπόδοση στο 8μηνο: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισ. και έσοδα-ρεκόρ από φόρους

Σημαντική υπεραπόδοση καταγράφει ο κρατικός προϋπολογισμός στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, με το πρωτογενές πλεόνασμα να εκτινάσσεται στα 8,69 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 3,7 δισ. ευρώ τον στόχο που είχε τεθεί (4,93 δισ. ευρώ) και ξεπερνώντας το αντίστοιχο αποτέλεσμα του 2024 (7,56 δισ. ευρώ).

Την ίδια περίοδο, τα φορολογικά έσοδα έφτασαν τα 46,6 δισ. ευρώ, δηλαδή 2,12 δισ. ευρώ περισσότερα από τον στόχο, σημειώνοντας αύξηση 4,8%. Η υπεραπόδοση προέρχεται τόσο από την ισχυρή είσπραξη των φόρων του τρέχοντος έτους όσο και από τις εκκαθαρίσεις φόρων εισοδήματος του 2024, που καταβλήθηκαν έως και τον Φεβρουάριο του 2025.

Σε επίπεδο δημοσιονομικού αποτελέσματος, το ισοζύγιο κατέγραψε πλεόνασμα 2,16 δισ. ευρώ, έναντι πρόβλεψης για έλλειμμα 1,38 δισ. ευρώ στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού. Ωστόσο, στο αποτέλεσμα αυτό συνυπολογίζονται ορισμένοι ετεροχρονισμοί: μεταβιβαστικές πληρωμές ύψους 1,89 δισ. ευρώ, εξοπλιστικά προγράμματα 682 εκατ. ευρώ και έσοδα 342 εκατ. ευρώ που λογιστικά ανήκουν στο 2024. Εξαιρώντας τα ποσά αυτά, η πραγματική υπέρβαση έναντι στόχου σε ταμειακή βάση ανέρχεται σε περίπου 848 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48,46 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 185 εκατ. ευρώ ή 0,4% σε σχέση με τον στόχο.

Στα στοιχεία αυτά συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 784,8 εκατ. ευρώ που καταβλήθηκε τον Ιανουάριο για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, το οποίο όμως είναι δημοσιονομικά ουδέτερο, καθώς αφορά στο 2024.

Παράλληλα, δεν έχει ακόμη συνυπολογιστεί το τίμημα της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού ύψους 1,35 δισ. ευρώ, το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί τους επόμενους μήνες. Εξαιρουμένου αυτού του κονδυλίου, η υπέρβαση των καθαρών εσόδων φτάνει τα 1,53 δισ. ευρώ ή 3,3% πάνω από τον στόχο, κυρίως λόγω των αυξημένων φορολογικών εισπράξεων.

Η εικόνα που διαμορφώνεται παρέχει ισχυρή στήριξη στο πακέτο μέτρων που ανακοινώθηκε στη ΔΕΘ, καθώς επιβεβαιώνεται ότι η υπεραπόδοση των δημοσίων εσόδων δημιουργεί τον απαραίτητο χώρο για φορολογικές και κοινωνικές παρεμβάσεις, χωρίς να τίθεται σε αμφισβήτηση η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων.