ΗΠΑ: Ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε στο 2,9% τον Ιούλιο λόγω δασμών Τραμπ

Τον Ιούλιο, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση κατά 2,9%, σύμφωνα με το προτιμώμενο μέτρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed), υποδηλώνοντας ότι οι δασμοί που έχει επιβάλει ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία, σύμφωνα με το CNBC.

Η έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου την Παρασκευή έδειξε ότι ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας, κατέγραψε δομικό πληθωρισμό 2,9% σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό.

Πρόκειται για αύξηση 0,1 της ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με τον Ιούνιο και το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, ευθυγραμμιζόμενο με τις προβλέψεις του Dow Jones.

Σε μηνιαία βάση, ο βασικός δείκτης PCE ενισχύθηκε κατά 0,3%, όπως αναμενόταν, ενώ ο γενικός δείκτης αυξήθηκε κατά 2,6% σε ετήσιο και 0,2% σε μηνιαίο επίπεδο.

Η Fed παρακολουθεί στενά τον δείκτη PCE ως κύριο εργαλείο για την εκτίμηση του πληθωρισμού, δίνοντας έμφαση στον δομικό πληθωρισμό ως πιο αξιόπιστο δείκτη των μακροπρόθεσμων τάσεων, λόγω της εξαιρέσεως των ευμετάβλητων τιμών ενέργειας και τροφίμων.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες στοχεύουν σε πληθωρισμό 2%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η οικονομία παραμένει αρκετά μακριά από το επιθυμητό επίπεδο.

Παρά την αύξηση του πληθωρισμού, οι αγορές αναμένουν περαιτέρω μείωση των βασικών επιτοκίων στη συνεδρίαση της Fed τον επόμενο μήνα. Ο διοικητής της Fed, Κρίστοφερ Ουάλερ, επανέλαβε την υποστήριξή του για πιθανή μείωση επιτοκίων, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να εξεταστεί μεγαλύτερη παρέμβαση εάν συνεχιστεί η εξασθένηση της αγοράς εργασίας.

Στο μεταξύ, οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,5% μηνιαίως και το προσωπικό εισόδημα κατά 0,4%, υποδηλώνοντας ανθεκτικότητα παρά τις υψηλότερες τιμές.

Η ετήσια αύξηση των τιμών ενέργειας υποχώρησε κατά 2,7%, ενώ οι τιμές τροφίμων ενισχύθηκαν κατά 1,9%. Η πίεση στον πληθωρισμό προήλθε κυρίως από τις υπηρεσίες, οι οποίες σημείωσαν άνοδο 3,6%, συγκριτικά με αύξηση μόλις 0,5% στα αγαθά. Μηνιαίως, η ενέργεια υποχώρησε κατά 1,1% και τα τρόφιμα κατά 0,1%, ενώ οι υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 0,3%, εξηγώντας σχεδόν ολόκληρη την μηνιαία αύξηση του δείκτη.