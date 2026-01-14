ΗΠΑ - Λιανεμπόριο: Αύξηση 0,6% τον Νοέμβριο

Οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από το αναμενόμενο τον Νοέμβριο, καθώς οι αγορές αυτοκινήτων ανέκαμψαν και τα νοικοκυριά αύξησαν τις δαπάνες τους σε άλλους τομείς, υποδηλώνοντας σταθερή οικονομική ανάπτυξη το δ' τρίμηνο του 2025.

Οι λιανικές πωλήσεις κατέγραψαν αύξηση 0,6% έπειτα από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη πτώση 0,1% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το Γραφείο Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου την Τετάρτη.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι οι λιανικές πωλήσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως αγαθά και δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, θα αυξάνονταν κατά 0,4%.

Οι δαπάνες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα νοικοκυριά με υψηλότερα εισοδήματα, ενώ οι καταναλωτές με χαμηλότερα εισοδήματα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους ζωής.

Η κυβέρνηση ανέφερε την Τρίτη ότι οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό των τελευταίων τριών ετών τον Δεκέμβριο, παρόλο που ο συνολικός πληθωρισμός ήταν μέτριος.

Ο Τραμπ, του οποίου η επιθετική εμπορική πολιτική έχει κατηγορηθεί από τους οικονομολόγους για την αύξηση των τιμών, έχει υποβάλει μια σειρά προτάσεων για τη μείωση του κόστους ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς ενυπόθηκων ομολόγων αξίας 200 δισ. δολαρίων και της επιβολής ανώτατου ορίου 10% στα επιτόκια των πιστωτικών καρτών για ένα έτος.

Οι λιανικές πωλήσεις, εξαιρουμένων των αυτοκινήτων, της βενζίνης, των οικοδομικών υλικών και των υπηρεσιών εστίασης, αυξήθηκαν κατά 0,4% τον Νοέμβριο, μετά από μια προς τα κάτω αναθεωρημένη αύξηση 0,6% τον Οκτώβριο.

Οι λεγόμενες βασικές λιανικές πωλήσεις αντιστοιχούν περισσότερο στη συνιστώσα των καταναλωτικών δαπανών του ΑΕΠ.

Οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν με γρήγορο ρυθμό το τρίτο τρίμηνο, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 4,3% της οικονομίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Ατλάντα προβλέπει επί του παρόντος αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,1% το τέταρτο τρίμηνο.