ΗΠΑ: Η οικονομική ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε ελαφρώς προς τα πάνω

Η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε λίγο πιο γρήγορα από ό,τι αρχικά εκτιμάτο το τρίτο τρίμηνο, ανακοίνωσε η κυβέρνηση την Πέμπτη, ενώ τα εταιρικά κέρδη αναθεωρήθηκαν επίσης προς τα πάνω.

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε με αναθεωρημένο προς τα πάνω ετήσιο ρυθμό 4,4%, τον ταχύτερο ρυθμό από το τρίτο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εκτίμηση του ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου που δημοσίευσε την Πέμπτη το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του υπουργείου Εμπορίου.

Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters είχαν προβλέψει ότι το ΑΕΠ θα παρέμενε αμετάβλητο σε ρυθμό 4,3%. Η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 3,8% το δεύτερο τρίμηνο.

Η ελαφρά αναθεώρηση προς τα πάνω της ανάπτυξης κατά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου αντανακλούσε την αύξηση των εξαγωγών και των επιχειρηματικών επενδύσεων. Οι εισαγωγές, οι οποίες αφαιρούνται από τον υπολογισμό του ΑΕΠ, αναθεωρήθηκαν προς τα πάνω. Οι καταναλωτικές δαπάνες και το μικρότερο εμπορικό έλλειμμα ήταν οι βασικοί παράγοντες της ανάπτυξης του ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο.

Οι καταναλωτικές δαπάνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από τα δύο τρίτα της οικονομικής δραστηριότητας των ΗΠΑ, αυξήθηκαν με ρυθμό 3,5% το τρίτο τρίμηνο. Ωστόσο, ο δείκτης της υποκείμενης εγχώριας ζήτησης, οι τελικές πωλήσεις σε ιδιώτες εγχώριους αγοραστές, αυξήθηκε με ρυθμό 2,9%, αναθεωρημένος προς τα κάτω από τον προηγούμενο εκτιμώμενο ρυθμό ανάπτυξης 3,0%.

Οι οικονομολόγοι ανέφεραν ότι η δραστηριότητα έχει λάβει αυτό που αποκαλούν μορφή Κ, με τα νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος και τις μεγάλες εταιρείες να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο βάρος. Αποδίδουν αυτό το φαινόμενο στις πολιτικές του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των επιθετικών δασμών στις εισαγωγές, οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε αύξηση των τιμών.

Η άνθηση της χρηματιστηριακής αγοράς και οι ακόμη υψηλές τιμές των κατοικιών έχουν προστατεύσει τα νοικοκυριά με υψηλά εισοδήματα από τον πληθωρισμό, ενώ τα νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αντιμετωπίζουν περιορισμένη δυνατότητα υποκατάστασης των αγορών τους, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Ομοίως, οι μεγάλες εταιρείες διαθέτουν επαρκείς πόρους για να αντισταθμίσουν την αύξηση του κόστους από τους εισαγωγικούς δασμούς, πρόσθεσαν. Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις μόλις και μετά βίας επιβιώνουν και αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα λόγω της μείωσης της προσφοράς φθηνού εργατικού δυναμικού εν μέσω της καταστολής της μετανάστευσης, σύμφωνα με οικονομολόγους.

Τα κέρδη από την τρέχουσα παραγωγή αυξήθηκαν κατά 175,6 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίτο τρίμηνο, μια ανοδική αναθεώρηση κατά 9,5 δισεκατομμύρια δολάρια.