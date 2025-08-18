ΗΠΑ: Ενισχύουμε το εμπόριο - Δίνουμε 175 εκατ. δολάρια για ναυπήγηση πλοίων σε πορθμειακές γραμμές

Ύψους 175 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η χρηματοδότηση που ανακοίνωσε ο υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Π. Νάφι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Ναυπήγησης Πλοίων (FBP) της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμων (FHWA) προς 35 πολιτείες, το Πουέρτο Ρίκο, τις Αμερικανικές Παρθένους Νήσους και την Αμερικανική Σαμόα. Η εν λόγω χρηματοδότηση γίνεται σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η υπηρεσία πορθμείων των ΗΠΑ. Εκτιμάται δε, ότι η κατανομή των κεφαλαίων θα συμβάλει στην ενίσχυση των ακτοπλοϊκών μεταφορών σε όλη τη χώρα, στην ενίσχυση του τουρισμού και στην ενίσχυση των τοπικών οικονομιών.

Σύμφωνα με την επίσημη δήλωση, η χρηματοδότηση θα βελτιώσει την υπηρεσία πορθμείων και θα παρέχει πιο οικονομικές επιλογές ταξιδιού για κοινότητες σε όλη τη χώρα που βασίζονται σε πορθμεία για να πηγαίνουν στη δουλειά, θα προωθήσει τον τουρισμό και θα επιτρέψει το εμπόριο.

Ο πρωταρχικός στόχος είναι η κατασκευή και λειτουργία πορθμείων, παράλληλα με τερματικούς σταθμούς πορθμείων και εγκαταστάσεις συντήρησης, τόσο για πλοία που μεταφέρουν αυτοκίνητα και επιβάτες όσο και για πορθμεία που μεταφέρουν επιβάτες μόνο εάν η υπηρεσία βρίσκεται σε δημόσια διαδρομή στην οποία δεν είναι εφικτή η κατασκευή γέφυρας ή σήραγγας.

«Κάνουμε τη ζωή ευκολότερη όταν κάνουμε τη μεταφορά ανθρώπων και προϊόντων πιο ομαλή», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών των ΗΠΑ, Σον Π. Ντάφι.

«Σε μέρη όπως η Αλάσκα, οι θαλάσσιες αρτηρίες μας είναι κρίσιμες αρτηρίες για τους μετακινούμενους και τις περιφερειακές αλυσίδες εφοδιασμού. Από τους ουρανούς μας μέχρι τους δρόμους, τα σιδηροδρομικά δίκτυα και τις πλωτές οδούς μας, η Αμερική ξαναχτίζεται χάρη στον Πρόεδρο Τραμπ».

Το FBP υποστηρίζει ένα ευρύ φάσμα πολιτειών, από την Αλάσκα έως τις κοινότητες των Μεγάλων Λιμνών και του Κόλπου της Αμερικής.

Όπως περιγράφεται λεπτομερώς από το Υπουργείο Μεταφορών των ΗΠΑ, το Πρόγραμμα Ferry Boat της FHWA χρησιμεύει για να κλείσει τα «κενά στις μεταφορές» χρηματοδοτώντας έργα πορθμείων που παρέχουν κρίσιμη πρόσβαση σε περιοχές που δεν διαθέτουν άλλα μέσα μεταφοράς και όπου υπάρχει ήδη υψηλή ζήτηση επιβατών.

Οι βελτιώσεις που κατέστησαν δυνατές μέσω αυτού του προγράμματος μπορούν να αυξήσουν την επιβατική κίνηση και να βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση των κοντινών αυτοκινητοδρόμων.

Τα κεφάλαια της ομοσπονδιακής βοήθειας για τους αυτοκινητόδρομους κατανέμονται στους φορείς εκμετάλλευσης πορθμείων μέσω των Υπουργείων Μεταφορών των Πολιτειών για την απόκτηση πορθμείων, κεφαλαιουχικές βελτιώσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις πορθμείων, λειτουργικά έξοδα των φορέων εκμετάλλευσης πορθμείων και, εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των φορέων εκμετάλλευσης πορθμείων, για το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων, μαζί με την απόκτηση δικαιώματος διέλευσης.