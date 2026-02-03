ΙΟΒΕ: Μικρή υποχώρηση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο

Υποχώρησε ελαφρά τον Ιανουάριο ο δείκτης οικονομικού κλίματος, κλείνοντας στις 105,4 μονάδες, από 106,9 μονάδες τον Δεκέμβριο.

Σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ, η επιδείνωση προέρχεται από εξασθένιση των προσδοκιών στις υπηρεσίες και την πτωτική τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, με τις προσδοκίες στη βιομηχανία να παραμένουν ουσιαστικά αμετάβλητες. Αντίθετα, στις κατασκευές, τα ιδιωτικά έργα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία με τον σχετικό δείκτη να φτάνει σε μια από τις υψηλότερες επιδόσεις διαχρονικά, ενώ στο λιανικό εμπόριο σημειώνεται μικρή βελτίωση.

Στην πλευρά των νοικοκυριών, οι Έλληνες καταναλωτές, παραμένουν οι περισσότερο απαισιόδοξοι στην ΕΕ, διατυπώνοντας περισσότερο αρνητικές προβλέψεις για τα οικονομικά των νοικοκυριών τους σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αλλά και τη γενικότερη οικονομική κατάσταση στη χώρα, ενώ εξασθενεί και η πρόθεσή τους για μείζονες αγορές.

Όπως τονίζεται στην έρευνα του ΙΟΒΕ, «Η νέα χρονιά ξεκινά επομένως με τα νοικοκυριά να είναι περισσότερο διστακτικά, ενώ στις επιχειρήσεις η εικόνα

παραμένει γενικά σταθερή. Κατά τους επόμενους μήνες, το οικονομικό κλίμα αναμένεται να προσδιοριστεί από παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, οι επενδυτικές τάσεις και ευκαιρίες, καθώς και τις εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, όπου η κατάσταση παραμένει ευμετάβλητη».

Αναλυτικότερα: