ΙΕΛΚΑ: Στο 2,4% ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ τον Μάρτιο - Οι μεγαλύτερες αυξήσεις 

Στο 2,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στις αλυσίδες των ελληνικών σούπερ μάρκετ για τον Μάρτιο του 2026, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Σημειώνεται πως τα στοιχεία που καταγράφει το ΙΕΛΚΑ για τις μεγαλύτερες ετήσιες μειώσεις αφορούν τον Μάρτιο -τον πρώτο μήνα του πολέμου στη Μέση Ανατολή-, ενώ τα στοιχεία για τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ αφορούν τον Φεβρουάριο, προ της έναρξης του πολέμου.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +2,40% τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025. Ο δείκτης τιμών Μαρτίου 2026 σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Φεβρουάριο 2026 είναι μειωμένος κατά -0,15%. Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Απρίλιος 2025-Μάρτιος 2026) καταγράφει αύξηση +1,62%.

Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Μάρτιο 2026 σε σχέση με τον Μάρτιο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,47%

Τροφές και είδη για κατοικίδια: -4,07%

Τρόφιμα παντοπωλείου: -1,96%

Κατεψυγμένα: -1,67%

Χαρτικά, καλλυντικά και είδη προσωπική φροντίδας: -1,66%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τρόφιμου).

Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Φεβρουάριο 2026 σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

Ορεκτικά, αλίπαστα και άλλα σερβιριζόμενα είδη: +12,70%

Φρέσκα φρούτα και λαχανικά: +10,45%

Φρέσκα Κρέατα: +9,89%

Αλλαντικά: +5,73%

Βρεφικές και παιδικές τροφές: +5,71%

Οι αυξήσεις στα αλίπαστα, ελιές, τουρσιά και άλλα σερβιριζόμενα είδη (π.χ. χαλβάδες) αποδίδονται στη διαφορά χρονισμού της εποχικότητας (η Καθαρά Δευτέρα το 2025 ήταν Μάρτιο ενώ το 2026 Φεβρουάριο). Επίσης αποδίδεται στην αυξημένη τιμή του μπακαλιάρου το 2026.

Οι αυξήσεις στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά αποδίδονται κυρίως στις καιρικές συνθήκες του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2025, με τις αυξημένες βροχοπτώσεις και τα πλημμυρικά φαινόμενα να επηρεάζουν τα προϊόντα.

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια. Στη σοκολάτα οι αυξήσεις παρουσιάζουν σημαντική αποκλιμάκωση σε χαμηλότερα ποσοστά σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.



Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

• Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταία διετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

• Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

• Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.