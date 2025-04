Ιδρυτής hedge fund: Ο εμπορικός πόλεμος του Τραμπ μπορεί να προκαλέσει «κάτι χειρότερο από ύφεση»

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Ρέι Ντάλιο δήλωσε την Κυριακή ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται στα πρόθυρα ύφεσης - ίσως και σε κάτι ακόμη χειρότερο, εξαιτίας του εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε ο Τραμπ με τους δασμούς.

Μιλώντας στην εκπομπή Meet the Press του NBC News, ο ιδρυτής της Bridgewater Associates προειδοποίησε ότι ο εμπορικός πόλεμος που έχει ξεκινήσει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να οδηγήσει σε ύφεση.

«Πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι και πολύ κοντά σε ύφεση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντάλιο στη δημοσιογράφο του NBC. «Και ανησυχώ για το ενδεχόμενο να δούμε κάτι χειρότερο, εφόσον δεν διαχειριστούμε σωστά την κατάσταση».

Ο Ντάλιο χαρακτήρισε τους δασμούς που προτείνει ο Τραμπ ως «εξαιρετικά αποσταθεροποιητικούς μέχρι στιγμής» και παρομοίασε τις πολιτικές του με το «να πετάς πέτρες στο σύστημα παραγωγής». Σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντίκτυπος των δασμών θα είναι «τεράστιος για την αποτελεσματικότητα της παγκόσμιας οικονομίας».

