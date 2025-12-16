Η Κομισιόν για τη στεγαστική κρίση: Θα χρειαστούν 1,68 τρισ. ευρώ μέχρι το 2035

Το ποσό των 1,68 τρισ. ευρώ θα απαιτηθεί για τις στεγαστικές ανάγκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, όπως σημειώνεται σε έκθεση της Κομισιόν που δόθηκε την Τρίτη στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η απόκτηση ιδιόκτητης κατοικίας έχει γίνει σταδιακά πιο δύσκολη από την οικονομική κρίση της Ευρώπης τη δεκαετία του 2010, με την κατάσταση να επιδεινώνεται περαιτέρω μετά την πανδημία.

Οι τιμές των κατοικιών στην ΕΕ αυξήθηκαν ταχύτερα από τα εισοδήματα: στο τέλος του 2024, ήταν περίπου 55% υψηλότερες από ό,τι το 2015, σε σύγκριση με την αύξηση κατά 49 % του καθαρού κατά κεφαλήν εισοδήματος των νοικοκυριών κατά την ίδια περίοδο. Το 2024, το κόστος στέγασης, ύδρευσης και ενέργειας αντιπροσώπευε το 23,6% του συνόλου των δαπανών των νοικοκυριών.

Οι μελλοντικές ανάγκες στέγασης

Η εξασφάλιση της προσιτότητας της στέγασης απαιτεί, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση των επενδυτικών αναγκών και την κατανόηση της εξελισσόμενης ζήτησης. Η πιο οξεία έλλειψη στέγασης παρατηρείται σε αστικές περιοχές και σε συγκεκριμένες περιοχές με υψηλή ζήτηση, με ισχυρές οικονομικές επιδόσεις ή σημαντική τουριστική δραστηριότητα.

Οι προβλέψεις για την περίοδο 2025-2035 δείχνουν ότι έως το 2035 θα χρειαστούν περισσότερα από 2 εκατομμύρια νέα σπίτια ετησίως για να καλυφθεί η ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι έως το 2035, εκτός από τα 17,06 εκατομμύρια κατοικίες που έχουν ήδη προγραμματιστεί, θα χρειαστούν 7,14 εκατομμύρια κατοικίες.

Αυτές οι 7,14 εκατομμύρια κατοικίες περιλαμβάνουν:

τις σωρευτικές ελλείψεις από την ανεπαρκή κατασκευή μεταξύ 2010 και 2024 σε περιοχές με επίμονη έλλειψη κατοικιών,

τις νέες απαιτήσεις στέγασης που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές κατά την περίοδο 2025-2035

τις νέες απαιτήσεις στέγασης που προκύπτουν από τις προβλεπόμενες δημογραφικές μεταβολές κατά την περίοδο 2025-2035 τις απαιτήσεις αντικατάστασης και απόσβεσης κατά την ίδια περίοδο, προσαρμοσμένες στα προβλεπόμενα επίπεδα κατασκευής σε εκείνες τις περιοχές όπου αναμένεται έλλειψη.

Οι σχετικές πρόσθετες ετήσιες επενδυτικές ανάγκες ανέρχονται σε περίπου 150 δισεκατομμύρια ευρώ, με συνολικό κόστος 1,68 τρισεκατομμύρια ευρώ έως το 2035.

Οι μεγάλες πόλεις και οι πρωτεύουσες των περιφερειών αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις μεγαλύτερες πιέσεις στον τομέα της στέγασης στο μέλλον, λόγω της διαρκούς αύξησης του πληθυσμού, των τάσεων αστικοποίησης και της περιορισμένης διαθεσιμότητας γης. Συνολικά, οι ανάγκες στέγασης στις 30 μεγαλύτερες μητροπολιτικές περιοχές αντιπροσωπεύουν το 35,5 % των συνολικών αναμενόμενων αναγκών στέγασης στην ΕΕ.

Υψηλές ανάγκες στέγασης προβλέπονται επίσης σε πολλές παράκτιες και τουριστικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται ήδη από πυκνή οικιστική ανάπτυξη. Οι νέες κατασκευές αποτελούν βασικό στοιχείο για την αντιμετώπιση της μελλοντικής ζήτησης στέγασης, ιδίως σε περιοχές με υψηλή ανάπτυξη.

Υψηλότερες τιμές

Οι δήμοι με υψηλή προσβασιμότητα στις μεταφορές και την ψηφιακή τεχνολογία, υψηλό ποσοστό πληθυσμού σε ηλικία εργασίας, μείωση του μεγέθους των νοικοκυριών, της απασχόλησης και του εισοδήματος συνδέονται θετικά και σημαντικά με υψηλότερες τιμές κατοικιών.

Οι τιμές είναι επίσης υψηλότερες σε πόλεις και δήμους κοντά στην ακτή, ενώ οι υψηλές τιμές σε μια περιοχή μπορούν να έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις σε μια γειτονική περιοχή.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Το 2024, 854 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών κρατήθηκαν μέσω μεγάλων διαδικτυακών πλατφορμών (Airbnb, Booking, Tripadvisor και Expedia), σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σύγκριση με τα προ πανδημίας επίπεδα, σύμφωνα με την Eurostat.

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις αποτελούν σχετικά μικρό μέρος του συνολικού αποθέματος κατοικιών της ΕΕ, αντιπροσωπεύοντας το 1,2 % του συνόλου των κατοικιών στην ΕΕ, με τις αγροτικές περιοχές να παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό, 1,5%, σύμφωνα με την έκθεση. Αυτές οι αναλογίες ποικίλλουν στους τουριστικούς προορισμούς (τόσο παράκτιους όσο και αγροτικούς) και σε συγκεκριμένες γειτονιές ορισμένων πόλεων της ΕΕ, όπου το μερίδιο των βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων μπορεί να φτάσει έως και το 20% του αποθέματος κατοικιών.

Οι νεότερες γενιές

Οι νεότερες γενιές, ιδίως εκείνες κάτω των 35 ετών, δεν έχουν μόνο χαμηλότερο πραγματικό εισόδημα σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά στην ίδια ηλικία, αλλά και μείωση του ποσοστού ιδιοκτησίας κατοικιών.

Συγκρίνοντας τις γενιές της ίδιας ηλικίας, οι 30άρηδες που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1980 είχαν 6,7% ιγότερες πιθανότητες να είναι ιδιοκτήτες κατοικίας σε σύγκριση με τους 30άρηδες που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1970 και 5,5% λιγότερες πιθανότητες σε σύγκριση με εκείνους που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960.

Επιπλέον, η αποχώρηση από το πατρικό σπίτι καθυστερεί όλο και περισσότερο: μεταξύ των 30χρονων, η γενιά της δεκαετίας του 1980 ήταν σημαντικά πιο πιθανό να ζει ακόμα με τους γονείς της σε σύγκριση με τις προηγούμενες γενιές. Η αύξηση των επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και οι αυστηρότεροι κανόνες δανειοδότησης κατέστησαν πιο δύσκολο για τους νέους ενήλικες και τους πρώτους αγοραστές να εξασφαλίσουν μια βάση.

Το ποσοστό των ενοικιαστών στις νεότερες γενιές έχει αυξηθεί και οι ενοικιαστές αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά επιβάρυνσης κόστους, με πολλούς να ξοδεύουν περισσότερο από το 30% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για ενοίκιο, μια πίεση που είναι ιδιαίτερα έντονη στις πόλεις. Τέτοιου είδους περιορισμοί μπορούν να έχουν δημογραφικές συνέπειες, που αντικατοπτρίζονται σε τάσεις όπως η καθυστέρηση στη δημιουργία νοικοκυριού και η καθυστέρηση στην απόκτηση παιδιών, ενώ το διευρυνόμενο χάσμα πλούτου συνεχίζει να απειλεί τη μακροπρόθεσμη κοινωνική συνοχή.