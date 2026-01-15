Η Ιαπωνία τιμώμενη χώρα της φετινής ΔΕΘ - Εν αναμονή των επίσημων ανακοινώσεων

Ειδήσεις επιφύλασσε η σημερινή (15/1) εκδήλωση για την τελετή παράδοσης του αναπλασμένου Ιαπωνικού Κήπου του Νερού στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, καθώς επιβεβαιώθηκε δημόσια ότι η Ιαπωνία οδεύει να είναι η τιμώμενη χώρα της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η αναφορά έγινε από τον επικεφαλής του τμήματος Εταιρικών Υποθέσεων και Επικοινωνίας της JTI Hellas, Σίμο Σιδηρόπουλο, ο οποίος στον χαιρετισμό του, παρουσία του πρέσβη της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koichi Ito, υπογράμμισε τον ιδιαίτερο συμβολισμό της σημερινής πρωτοβουλίας.

