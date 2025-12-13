Η Fed στο «μικροσκόπιο»: Το Ανώτατο Δικαστήριο εξετάζει τις προεδρικές εξουσίες του Τραμπ

Οι συντηρητικοί δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ φαίνονται έτοιμοι να υποστηρίξουν την εξουσία του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να απολύσει έναν αξιωματούχο ρυθμιστικής αρχής, παρά τις προστασίες που έχει θεσπίσει το Κογκρέσο. Ωστόσο, έχουν σηματοδοτήσει απροθυμία να του παραχωρήσουν παρόμοια εξουσία επί της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), σε μια σημαντική υπόθεση που πρόκειται να εκδικαστεί τον επόμενο μήνα.

Το δικαστήριο, το οποίο διαθέτει συντηρητική πλειοψηφία 6-3, τον Μάιο επικαλέστηκε αυτό που χαρακτήρισε ως μοναδικά χαρακτηριστικά της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ, τα οποία τη διακρίνουν από άλλες υπηρεσίες που έχουν επίσης δημιουργηθεί από το Κογκρέσο ώστε να είναι ανεξάρτητες από τον άμεσο προεδρικό έλεγχο.

Ωστόσο, ο Τραμπ προχώρησε τον Αύγουστο στην απόλυση της διοικήτριας της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), Λίζα Κουκ, πυροδοτώντας μια σημαντική νομική διαμάχη για τα όρια των προεδρικών εξουσιών, η οποία θέτει σε κίνδυνο τη μακροχρόνια ανεξαρτησία της Fed.

Η στοχοποίηση της Κουκ από τον Τραμπ αποτελεί έναν από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους έχει δοκιμάσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας από τότε που επέστρεψε στο αξίωμα τον Ιανουάριο.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει επιτρέψει να εφαρμοστούν ενέργειές του που αφορούν, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση διαφόρων αξιωματούχων ομοσπονδιακών υπηρεσιών, την πολιτική μετανάστευσης, τις ομοσπονδιακές απολύσεις, τις περικοπές της ξένης βοήθειας, την κατάργηση δικαιωμάτων των τρανς ατόμων και άλλα ζητήματα.

Οι συζητήσεις για τη νομιμότητα της προσπάθειας του Τραμπ να απομακρύνει την Κουκ έχουν προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου.

Επιχειρήματα στην υπόθεση Σλότερ

Το δικαστήριο άκουσε στις 8 Δεκεμβρίου επιχειρήματα σχετικά με την απόλυση από τον Τραμπ της Ρεμπέκα Σλότερ, Δημοκρατικού μέλους της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC), τον Μάρτιο. Η Σλότερ προσέφυγε στη Δικαιοσύνη αμφισβητώντας την ενέργεια του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Οι συντηρητικοί δικαστές υπέδειξαν, μέσω των ερωτήσεών τους, ότι είναι έτοιμοι να αποφανθούν πως ο Τραμπ δεν υπερέβη την εξουσία του.

Το δικαστήριο τον Σεπτέμβριο επέτρεψε στον Τραμπ να απομακρύνει τη Σλότερ όσο εκκρεμούσε η νομική της προσφυγή. Τον επόμενο μήνα, η Κουκ παρέμεινε στη θέση της, ενώ το δικαστήριο συμφώνησε να ακούσει τα επιχειρήματα στην υπόθεσή της.

Με βάση τα επιχειρήματα στην υπόθεση Σλότερ, οι συντηρητικοί δικαστές φαίνεται να είναι έτοιμοι να καταργήσουν νόμο του 1914, που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και προβλέπει ότι οι επίτροποι της FTC μπορούν να απομακρυνθούν από έναν πρόεδρο μόνο για «αναποτελεσματικότητα, παραμέληση καθήκοντος ή κακή εκτέλεση καθήκοντος», και όχι λόγω πολιτικών διαφωνιών.

Μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε να δώσει στους προέδρους τη δυνατότητα να απολύουν τους επικεφαλής και άλλων υπηρεσιών που το Κογκρέσο επιδίωξε να καταστήσει ανεξάρτητες, ανατρέποντας παράλληλα προηγούμενο του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1935.

Ο νόμος του 1913, με τον οποίο το Κογκρέσο δημιούργησε τη Fed, παρείχε παρόμοιες εγγυήσεις θητείας. Οι δικαστές φαίνεται να ανησυχούν για τη δημιουργία ενός νέου νομικού πλαισίου που θα επέτρεπε στους προέδρους να απομακρύνουν αξιωματούχους της Fed απλώς και μόνο λόγω πολιτικών διαφορών. Νομοθέτες και οικονομολόγοι και από τα δύο κόμματα θεωρούν εδώ και καιρό την ανεξαρτησία της Fed κρίσιμη για την αποτροπή της υποταγής αποφάσεων νομισματικής πολιτικής, όπως ο καθορισμός των επιτοκίων, σε πολιτικές σκοπιμότητες.

Η Κουκ διορίστηκε από τον Δημοκρατικό πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Ανακοινώνοντας την απόφασή του να την απολύσει, ο Τραμπ δήλωσε ότι υπήρχε συγκεκριμένος λόγος, κατηγορώντας την για απάτη σε στεγαστικά δάνεια πριν αναλάβει τα καθήκοντά της. Η Κουκ αρνήθηκε την κατηγορία, χαρακτηρίζοντάς την πρόσχημα για την απομάκρυνσή της λόγω της στάσης της σε ζητήματα νομισματικής πολιτικής.

Σε προηγούμενη υπόθεση, το Ανώτατο Δικαστήριο τον Μάιο επέτρεψε την απόλυση ενός μέλους του Εθνικού Συμβουλίου Εργασιακών Σχέσεων από τον Τραμπ. Ωστόσο, στην απόφασή του διευκρίνισε ότι η ενέργεια αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως χορήγηση στον πρόεδρο αντίστοιχης εξουσίας για την απομάκρυνση αξιωματούχων της Fed.