Χωρίς παράταση φέτος τα τέλη κυκλοφορίας – Πότε ενεργοποιούνται τα πρόστιμα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την εμπρόθεσμη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, καθώς φέτος δεν προβλέπεται καμία παράταση, σε αντίθεση με όσα ίσχυαν τα προηγούμενα χρόνια.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν πλέον ελάχιστες ημέρες στη διάθεσή τους για να εξοφλήσουν τα ποσά που τους αναλογούν, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του νέου έτους ενεργοποιείται αυτομάτως το καθεστώς προστίμων.

Η εκπρόθεσμη πληρωμή συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης, η οποία υπολογίζεται ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος. Για τα επιβατικά Ι.Χ. και τα δίκυκλα ή τρίκυκλα, το πρόστιμο ισούται με το σύνολο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Για τα επιβατικά δημόσιας χρήσης, τα φορτηγά και τα λεωφορεία, το πρόστιμο ανέρχεται στο μισό των τελών, ενώ για οχήματα με τέλη χαμηλότερα των 30 ευρώ επιβάλλεται σταθερό πρόστιμο 30 ευρώ. Σημειώνεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας δεν εντάσσονται στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων και θα πρέπει να εξοφληθούν εφάπαξ.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, είτε με τη χρήση κωδικών TAXISnet μέσω της εφαρμογής myCAR, είτε και χωρίς κωδικούς, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Παράλληλα, η πληροφορία είναι διαθέσιμη και μέσω της εφαρμογής myAADEapp, στην ενότητα myWallet, όπου εμφανίζονται τα τέλη κυκλοφορίας ανά όχημα.

Εναλλακτικά, όσοι δεν σκοπεύουν να κυκλοφορήσουν το όχημά τους έχουν τη δυνατότητα να το θέσουν σε ψηφιακή ακινησία, επίσης μέσω της πλατφόρμας myCAR της ΑΑΔΕ. Η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά, με δήλωση του αριθμού κυκλοφορίας και της διεύθυνσης στάθμευσης του οχήματος, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο χώρος είναι ιδιωτικός, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η δήλωση πρέπει να εγκριθεί από όλους τους συνιδιοκτήτες για να ολοκληρωθεί.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για όσους δηλώσουν το όχημα σε ακινησία αλλά συνεχίσουν να το κυκλοφορούν. Σε αυτή την περίπτωση, προβλέπεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται στις 30.000 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για τρία χρόνια.

Την ίδια ώρα, πλήθος ερωτημάτων φτάνουν καθημερινά στην ΑΑΔΕ, κυρίως για περιπτώσεις μεταβίβασης οχημάτων και συνιδιοκτησίας. Η βασική αρχή που ισχύει είναι ότι τα τέλη καταβάλλονται από τον ιδιοκτήτη που κατέχει το όχημα την 1η Ιανουαρίου του έτους στο οποίο αφορούν.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, αρκεί να πληρωθούν μία φορά, ωστόσο όλοι οι συνιδιοκτήτες είναι συνυπεύθυνοι αν δεν εξοφληθούν. Επίσης, αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας δεν δημιουργεί νέα υποχρέωση, εφόσον τα τέλη έχουν ήδη καταβληθεί, ενώ τέλη δεν οφείλονται μόνο εφόσον το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία πριν από την έναρξη του έτους.

Με δεδομένο ότι το ημερολόγιο δεν αφήνει πλέον περιθώρια, οι ιδιοκτήτες καλούνται να τακτοποιήσουν άμεσα τις εκκρεμότητές τους, ώστε να αποφύγουν τα πρόστιμα και τις επιπλέον επιβαρύνσεις που ξεκινούν αυτόματα με την έλευση του νέου έτους.