Χαρτογράφηση ακινήτων από την ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο τα δηλωμένα ψευδώς ως «κλειστά»

Εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις στην ακίνητη περιουσία όλων των Ελλήνων προετοιμάζει η ΑΑΔΕ. Στόχος να εντοπιστούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής αλλά και ακίνητα που έχουν δηλωθεί ψευδώς ως κλειστά.

Σύμφωνα με πληροφορίες την ΕΡΤ, για τη διενέργεια των ελέγχων θα αξιοποιηθούν και τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ για την κατανάλωση ρεύματος. Στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί την επόμενη χρονιά θα αποτυπωθούν ψηφιακά όλα τα χαρακτηριστικά για να εντοπιστούν δήθεν κλειστά ακίνητα.

Στο Μητρώο Ακινήτων αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος επισημαίνοντας ότι επεκτείνονται τα ψηφιακά όπλα κατά της φοροδιαφυγής καθώς μέχρι το Πάσχα θα έχει επεκταθεί το Ψηφιακό Πελατολόγιο στα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με εκδηλώσεις (γάμοι, βαφτίσια, συναυλίες).

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα καλούνται να ελέγξουν τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν αυτόματα και, εφόσον χρειάζεται, να κάνουν διορθώσεις για τη θέση, την επιφάνεια, τον όροφο, αν πρόκειται για ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, αν είναι κενό ή δωρεάν παραχωρημένο και φυσικά αν χρησιμοποιείται για κατοικία, για μίσθωση ή για επαγγελματικό χώρο.

Για να πετύχει το μέτρο, θα πρέπει η διαδικασία διορθώσεων να είναι εύκολη και να μην υπάρχουν πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις, τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς.

Τα ψηφιακά όπλα κατά της φοροδιαφυγής

ηλεκτρονική τιμολόγηση

ψηφιακό δελτίο αποστολής

ψηφιακό πελατολόγιο

Στη διάθεση του φοροελεγκτικού μηχανισμού θα τεθεί και η τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό δύσκολων περιπτώσεων φοροδιαφυγής. Επίσης, ολοκληρώνεται εντός του 2026 η νομοθεσία για τη φορολόγηση των κρυπτονομισμάτων.