Γ.Γ. Μεταφορών: Εντός του 2026 και στη Θεσσαλονίκη η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα

Αρωγό στον εκσυγχρονισμό του σιδηροδρόμου και των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς αποτελεί η τεχνολογία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025.

Σε ό,τι αφορά την αναδιοργάνωση του ΟΣΕ, τόνισε πως «Στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου φορέα, ο οποίος θα μετεξελιχθεί σε μια σύγχρονη κρατική εταιρεία, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια».

Για τον λόγο αυτό, όπως σημείωσε, «προχωρά η εγκατάσταση των προβλεπόμενων συστημάτων ασφαλείας, ενώ παράλληλα έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του συστήματος γεωεντοπισμού.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο τεχνολογικό εργαλείο που επιτρέπει, ανά πάσα στιγμή, να είναι ορατή σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο η θέση του τρένου με ακρίβεια λίγων εκατοστών», ενώ συμπλήρωσε πως: «Έχει ολοκληρωθεί το set-up στις πρώτες αμαξοστοιχίες, πραγματοποιούνται δρομολόγια καθημερινά, το σύστημα είναι λειτουργικό και έχει επιβεβαιωθεί η αξιοπιστία του. Αυτό που απομένει είναι η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού σε όλα τα τρένα».

Ο εξοπλισμός του εν λόγω συστήματος θα τοποθετηθεί σε 160 μηχανές τρένων και υπολογίζεται ότι, έως τα τέλη του 2025, θα είναι πλήρως λειτουργικό στον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης.

Όπως εξήγησε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών, «επιθυμία μας είναι το συγκεκριμένο σύστημα να εξελιχθεί σε ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό εργαλείο για τη λειτουργία του νέου ΟΣΕ, στο οποίο θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, η εκτέλεση των δρομολογίων, οι καθυστερήσεις, η συντήρηση του τροχαίου υλικού, οι δολιοφθορές κ.ά.».

Αναφερόμενος στην ψηφιακή πλατφόρμα report.oasa.gr, ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί περισσότερες από 500 καταγγελίες. «Στόχος είναι οι επιβάτες να αναφέρουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τη χρήση των ΜΜΜ, καθώς είναι σημαντικό να έχουμε σαφή εικόνα για τα πραγματικά ζητήματα που ταλαιπωρούν το επιβατικό κοινό, ώστε να τα αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά», σημείωσε.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι εντός του 2026 θα επεκταθεί και στη Θεσσαλονίκη η 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ τα Σάββατα.

Τέλος, αναφερόμενος στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο κ. Σακαρέτσιος το χαρακτήρισε «καύσιμο» για την αναβάθμιση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών, ανακοινώνοντας ότι μέχρι τα τέλη του 2025 θα κυκλοφορούν συνολικά 951 νέα λεωφορεία στην Αττική. Παράλληλα, τόνισε πως η επόμενη μεγάλη πρόκληση είναι η μέγιστη αξιοποίηση ενός νέου χρηματοδοτικού εργαλείου, του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου.