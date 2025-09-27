Γ.Γ. ΕΟΤ: Προωθούμε ένα τουριστικό μοντέλο που βασίζεται στην ποιότητα, την ισορροπία και τη συμμετοχικότητα

Την ανάγκη μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο τουρισμού, που δεν θα περιορίζεται στη βιωσιμότητα, αλλά θα στοχεύει σε μια ουσιαστική μεταμόρφωση προς όφελος των κοινωνιών, του περιβάλλοντος και των ανθρώπων σηματοδοτεί το φετινό μήνυμα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, "Tourism and Sustainable Transformation" - «Τουρισμός και Βιώσιμος Μετασχηματισμός». Τα παραπάνω επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού.

«Η Ελλάδα σήμερα ενώνει τη φωνή της με την παγκόσμια κοινότητα για να τιμήσει τον τουρισμό ως δύναμη ανάπτυξης, πολιτιστικής ανταλλαγής και κοινωνικής συνοχής» τονίζει ο κ. Φιορεντίνος.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) δημιουργεί καθημερινά, σύμφωνα με τον κ. Φιορεντίνο, ένα νέο όραμα φιλοξενίας συνδέοντας τον επισκέπτη με την αυθεντική ελληνική εμπειρία και με την τοπική κοινωνία, την καρδιά κάθε προορισμού. «Προωθούμε ένα τουριστικό μοντέλο που βασίζεται στην ποιότητα, την ισορροπία και τη συμμετοχικότητα.

Ο βιώσιμος μετασχηματισμός δεν είναι σύνθημα. Είναι πράξη. Στον ΕΟΤ επενδύουμε στην ψηφιακή καινοτομία, την εκπαίδευση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού, την ενίσχυση της φήμης της χώρας ως τόπου μοναδικών εμπειριών και την ανάδειξη της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού.

Η Ελλάδα είναι η χώρα της φιλοξενίας και της «ευζωίας» - με έμφαση στο μέτρο, την ισορροπία και τη γνήσια ανθρώπινη επαφή. Αυτή είναι η πεμπτουσία του brand Greece που μεταδίδει το μήνυμα ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι απλά διακοπές, είναι μια βαθιά εμπειρία ζωής που αφήνει θετικό αποτύπωμα, τόσο στον επισκέπτη όσο και στις τοπικές κοινωνίες» υπογραμμίζει ο γγ ΕΟΤ και συνεχίζει:

«Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού είναι η ιδανική στιγμή για αναστοχασμό και επαναδέσμευση, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τον τουρισμό ως μοχλό που θα οδηγήσει σε μια καλύτερη, πιο δίκαιη και πιο βιώσιμη πραγματικότητα για όλους. Χρόνια πολλά στον ελληνικό τουρισμό, σε όλους τους ανθρώπους του κλάδου, και σε κάθε επισκέπτη που κάνει την Ελλάδα μέρος του ταξιδιού της ζωής του».