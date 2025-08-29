Γερμανία: Ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια οι ανεργοί - Αρνητικό ρεκόρ 10ετίας

Ο αριθμός των ανέργων στη Γερμανία ξεπέρασε τα τρία εκατομμύρια για πρώτη φορά εδώ και μια δεκαετία, σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου εργασίας την Παρασκευή.

Συνολικά 3,02 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν άνεργοι τον Αύγουστο σε εποχικά μη προσαρμοσμένους όρους, με αύξηση 46.000 στον αριθμό των ανέργων από τον προηγούμενο μήνα.

«Η αγορά εργασίας εξακολουθεί να διαμορφώνεται από την οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών», δήλωσε η επικεφαλής του γραφείου εργασίας, Άντρεα Νάλες.

Η Γερμανία παλεύει με μια επίμονα εξασθενημένη οικονομία και οι δασμοί του Τραμπ, ίσως οδηγήσουν σε ένα τρίτο έτος χωρίς ανάπτυξη για πρώτη φορά.

Το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό στο 6,3%, σύμφωνα με την πρόβλεψη των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ωστόσο, η ζήτηση εργασίας επιβραδύνεται, καθώς υπήρξαν 631.000 θέσεις εργασίας τον Αύγουστο, 68.000 λιγότερες από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

«Οι παγκόσμιες οικονομικές αβεβαιότητες και ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας εξακολουθούν να οδηγούν σε οικονομική αδυναμία», δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Μπέρμπελ Μπας. «Οι κυκλικές αντιξοότητες συνεχίζουν να αφήνουν το στίγμα τους στην αγορά εργασίας και απαιτούν αντίμετρα».

Ο Μπας δήλωσε ότι η κυβέρνηση παρέχει μια μεγάλη επενδυτική ώθηση στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού ταμείου 500 δισ. ευρώ για υποδομές, μετά τη χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων.

Ωστόσο, οικονομολόγοι και επιχειρηματικές ενώσεις λένε ότι θα χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν πλήρως οι δαπάνες και απαιτούνται πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων διαρθρωτικών προβλημάτων στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Πτώση 1,5% στο λιανεμπόριο

Πολλά νοικοκυριά αποταμιεύουν περισσότερα επειδή ανησυχούν για το μέλλον και αυτό θα αυξηθεί σε συνδυασμό με τα άσχημα νέα από την αγορά εργασίας, ακόμη και αν η αύξηση της ανεργίας δεν είναι πολύ μεγάλη και δεν αποτελεί έκπληξη, δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουεστ.

Οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία μειώθηκαν πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο, σύμφωνα με ξεχωριστά στοιχεία την Παρασκευή, θολώνοντας τις προοπτικές για την κατανάλωση στο τρίτο τρίμηνο.

Οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1,5% από τον Ιούνιο, ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει μείωση 0,4%.

Ορισμένοι αναλυτές ήλπιζαν ότι, με τους αμερικανικούς δασμούς να μειώνουν την εξωτερική ζήτηση, οι εγχώριοι καταναλωτές θα κάλυπταν το κενό.

Οι γερμανικές τιμές εισαγωγών μειώθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, δήλωσε η στατιστική υπηρεσία την Παρασκευή, καθώς οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters είχαν προβλέψει μείωση 1,2%.

Δεδομένου ότι η Γερμανία αγοράζει πολλά πρωτογενή προϊόντα και πρώτες ύλες από το εξωτερικό, οι υψηλότερες τιμές εισαγωγών αντικατοπτρίζονται στα στοιχεία για τον πληθωρισμό με χρονική υστέρηση.

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σε τέσσερα από τα μεγαλύτερα γερμανικά κρατίδια τον Αύγουστο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, υποδηλώνοντας ότι ο εθνικός πληθωρισμός μπορεί επίσης να αυξηθεί αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των αναλυτών για αύξηση στο 2,0% από 1,8% τον Ιούλιο.