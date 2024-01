Γερμανία: Συρρίκνωση ΑΕΠ κατά 0,3% το 2023 - Τι προβλέπεται για το 2024

Το γερμανικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε το 2023 κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Για «τεχνική ύφεση» κάνουν λόγο οι οικονομολόγοι και την αποδίδουν στις συνέπειες της πανδημίας, στην ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, η οποία προκάλεσε ραγδαία αύξηση των τιμών στην ενέργεια και στα τρόφιμα, αλλά και στην ανασφάλεια που προκαλεί η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής οικονομολόγο της ING Κάρστεν Μπρζέσκι, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Νοέμβριο και βρίσκεται κατά 9% κάτω από το επίπεδο προ πανδημίας, ενώ ο ομόλογός του στην Commerzbank Γεργκ Κρέμερ εκτιμά ότι και το 2024 το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 0,3%, αξιολόγηση με την οποία συμφωνεί και το Ινστιτούτο ΙΜΚ.

«Μάλλον μέτριες» χαρακτηρίζει τις οικονομικές προοπτικές της Γερμανίας για το τρέχον έτος και ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Ifo του Μονάχου Κλέμενς Φούεστ.

«Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς, το προσαρμοσμένο σε τιμές #ακαθάριστο εγχώριο προϊόν το 2023 ήταν 0,3% χαμηλότερο από το προηγούμενο έτος. Συνεπώς, η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας από τη βαθιά ύφεση του 2020 δεν συνεχίστηκε» σημειώνει η Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία.

Η Γερμανία βρίσκεται σε τροχιά για την πρώτη διετή ύφεση από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, αφού η οικονομία της συρρικνώθηκε το 2023 εν μέσω των επιπτώσεων του υψηλότερου ενεργειακού κόστους και της ασθενέστερης βιομηχανικής ζήτησης, αναφέρει σε δημοσίευμά της η βρετανική Guardian.

Η γερμανική εθνική στατιστική υπηρεσία δήλωσε ότι οι «πολλαπλές κρίσεις» που χτύπησαν και την γερμανική οικονομία συνέβαλαν σε μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 0,3% το 2023 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια και το αυξημένο κόστος διαβίωσης επιβάρυναν την οικονομία.

