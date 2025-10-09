Γερμανία: Η πτώση της παραγωγής αυτοκινήτων επιδεινώνει την ύφεση στη γερμανική βιομηχανία

Η γερμανική βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε περισσότερο σε σχέση με τις αρχές του 2022, γεγονός που αποδεικνύει τον αγώνα της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης να ξεπεράσει μία πολυετή ύφεση.

Η παραγωγή μειώθηκε κατά 4,3% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω της πτώσης κατά 19% στην αυτοκινητοβιομηχανία, σύμφωνα με έκθεση της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας Destatis της Γερμανίας, όπως αναφέρει το Automotive News Europe.

«Η σημαντική μείωση μπορεί να εξηγηθεί, τουλάχιστον εν μέρει, από τον συνδυασμό του ετήσιου κλεισίματος εργοστασίων σε αργίες και των αλλαγών παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία» σημειώνει η στατιστική υπηρεσία, σε ανακοίνωσή της.

Η έκθεση, μαζί με στοιχεία -νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα- που έδειχναν ότι οι εργοστασιακές παραγγελίες μειώθηκαν απροσδόκητα για τέταρτο μήνα, τονίζει τη συνεχιζόμενη αδυναμία που πλήττει τη Γερμανία, καθώς αυτή ταλανίζεται από τον σωρευτικό αντίκτυπο των δασμών, το ενεργειακό σοκ και τον κινεζικό ανταγωνισμό.

Αυτήν την εβδομάδα, η BMW μείωσε τις οικονομικές προβλέψεις της για το έτος λόγω των επίμονα χαμηλών πωλήσεων στην Κίνα και του κόστους που σχετίζεται με τους δασμούς, επισημαίνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η αυτοκινητοβιομηχανία της Γερμανίας που εξαρτάται από τις εξαγωγές. Αυτό έρχεται μετά την ανακοίνωση της Robert Bosch στα τέλη Σεπτεμβρίου ότι θα περικόψει περίπου 13.000 επιπλέον θέσεις εργασίας στον κλάδο ανταλλακτικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με το Automotive News Europe.

Οι οικονομολόγοι διέφεραν στις αρχικές αντιδράσεις τους στην είδηση, με τον Martin Ademmer του Bloomberg Economics να λέει ότι οι αριθμοί «υποδεικνύουν ότι ο τομέας είναι απίθανο να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025».

Εν τω μεταξύ, ο επικεφαλής μακροοικονομικών στοιχείων της ING παγκοσμίως, Carsten Brzeski, ήταν πιο απαισιόδοξος.

«Αυτό παραμένει το πιο ξεκάθαρο παράδειγμα των διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η γερμανική βιομηχανία», ανέφερε σε μία έκθεση. «Τα διαθέσιμα μηνιαία στοιχεία μέχρι στιγμής υποδηλώνουν ότι ο κίνδυνος ενός ακόμη τριμήνου συρρίκνωσης και, ως εκ τούτου, μίας ολοκληρωτικής τεχνικής ύφεσης είναι πολύ πραγματικός», πρόσθεσε.

Ενώ η κυβέρνηση είναι έτοιμη να δημοσιεύσει ελαφρώς βελτιωμένες προβλέψεις ανάπτυξης, οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες, όπως φαίνονται από τα αδιάσειστα στοιχεία, υποδεικνύουν την πρόκληση που αντιμετωπίζει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην προσπάθειά του να βγάλει την οικονομία από μία δύσκολη περίοδο που ήδη έχει οδηγήσει σε δύο χρόνια συρρίκνωσης.

Έχει υποσχεθεί να αναζωογονήσει την ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει μακροχρόνια προβλήματα, όπως η γήρανση του εργατικού δυναμικού και η υπερβολική γραφειοκρατία, αλλά οι επικριτές λένε ότι έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος μέχρι στιγμής.

Στις 7 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος της Bundesbank, Γιοακίμ Νάγκελ, κάλεσε την κυβέρνηση να «επιταχύνει την πορεία προς τις μεταρρυθμίσεις» και τάχθηκε, επίσης, υπέρ μίας μεγαλύτερης προσπάθειας για την προσέλκυση εξειδικευμένων ξένων εργαζομένων.

Οι πωλήσεις της Mercedes-Benz στην Κίνα μειώθηκαν κατά 27% το τρίτο τρίμηνο, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, καθώς η ζήτηση για είδη πολυτελείας στη χώρα παραμένει αδύναμη και οι τοπικοί κατασκευαστές κυριαρχούν στα ηλεκτρικά οχήματα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η ύφεση στην Κίνα- η χειρότερη τριμηνιαία επίδοση πωλήσεων εκεί από το 2016- μείωσε τις παγκόσμιες αποστολές της εταιρείας, οι οποίες μειώθηκαν κατά 12% την ίδια περίοδο. Οι παραδόσεις μειώθηκαν, επίσης, κατά 17% στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η μεταβαλλόμενη στάση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τους δασμούς επηρέασε τις εισαγωγές.

Η Mercedes και οι Γερμανοί ανταγωνιστές της χάνουν έδαφος στην Κίνα από εγχώριους ανταγωνιστές, όπως η BYD και η Xiaomi, των οποίων τα ηλεκτρικά οχήματα με τα πολλά χαρακτηριστικά τους είναι χαμηλότερα σε τιμές. Η BMW και η Porsche αντιμετωπίζουν, επίσης, αδύναμες πωλήσεις στη μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο, όπου ο έντονος ανταγωνισμός διαβρώνει τις τιμές των αυτοκινήτων και συμπιέζει τα περιθώρια κέρδους, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η μειωμένη ζήτηση για πολυτελή ηλεκτρικά οχήματα πλήττει τις αυτοκινητοβιομηχανίες που ήδη αντιμετωπίζουν την υποτονική ανάπτυξη στην Ευρώπη και τους δασμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές από αυτές έχουν διορθώσει την πορεία τους μειώνοντας το κόστος ή μεταφέροντας κεφάλαια πίσω σε μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και υβριδικά μοντέλα. Η Ferrari πιστεύει ότι μπορεί να αντισταθεί στην τάση με το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό μοντέλο της.