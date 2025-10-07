Γ. Μπρατάκος: Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν τη βιομηχανική της βάση

Θετικά σχολίασε το συνεργατικό κλίμα που επικρατεί μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Μπρατάκος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η Ελλάδα έχει κάθε λόγο να επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν τη βιομηχανική της βάση και διευρύνουν τους διεθνείς της ορίζοντες».

Αυτό υπογραμμίζει, με αφορμή τη συμμετοχή του στο σημερινό πρωινό εργασίας που διοργάνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, παρουσία του υπουργού Βιομηχανίας και Ορυκτών Πόρων της Σαουδικής Αραβίας, Bandar bin Ibrahim Al-Khorayef.

«Η ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας μέσα από στρατηγικές διεθνείς συμπράξεις δεν είναι απλώς οικονομική επιλογή - είναι προϋπόθεση για ένα βιώσιμο και εξωστρεφές αναπτυξιακό μοντέλο», όπως επισημαίνει ο κ. Μπρατάκος.

Στην ανάρτηση υπενθυμίζεται ότι στο σημερινό πρωινό εργασίας συμμετείχαν και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, Λευτέρης Κρητικός, η γενική γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων, Στελλίνα Σιαράπη, καθώς και εκπρόσωποι μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών, και είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για το πώς οι δύο χώρες μπορούν να χτίσουν γέφυρες παραγωγής, τεχνολογίας και επενδύσεων.