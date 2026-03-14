Γ. Κώτσηρας: Στηρίζουμε την ελληνική κοινωνία διασφαλίζοντας το δημοσιονομικό μας περιβάλλον

Στα μέτρα αποτροπής φαινομένων κερδοσκοπίας και στη στήριξη της διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών μέσω της μείωσης φόρων επικεντρώθηκε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργος Κώτσηρας, μιλώντας σήμερα Σάββατο 14 Μαρτίου στην τηλεόραση του Mega.

Όπως ανέφερε ο κ. Κώτσηρας, η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη που λαμβάνει μέτρα για την προστασία των καταναλωτών από την αισχροκέρδεια, με μια αυστηρή διαδικασία ελέγχου και αυστηρά πρόστιμα. «Έχουμε διαχειριστεί και άλλες κρίσεις στο παρελθόν, είτε αυτή ήταν ο κορωνοϊός είτε η ενεργειακή κρίση το 2022, και με λογική, σύνεση και ψυχραιμία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα δεδομένα», διασφαλίζοντας το δημοσιονομικό περιβάλλον που «με πολύ κόπο έχουμε χτίσει» και το οποίο μας επιτρέπει να στηρίζουμε τους πολίτες με μόνιμες παρεμβάσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρθηκε σε μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν ληφθεί για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών το τελευταίο διάστημα, όπως η επιστροφή ενός ενοικίου, η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων κάθε Νοέμβριο και ιδίως η μείωση φόρου εισοδήματος, με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά και τους νέους εργαζόμενους.

Όπως τόνισε ο κ. Κώτσηρας, σε εφαρμογή της φορολογικής μεταρρύθμισης, έχουν ήδη αυξηθεί οι αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, με τη μείωση παρακράτησης φόρου. Από τη Δευτέρα, που ξεκινά η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, θα δουν μειώσεις φόρου εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες λόγω των μειωμένων τεκμηρίων διαβίωσης, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Επιπλέον, μειωμένος κατά 50% θα είναι φέτος ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1500 κατοίκων και για κατοικίες που έχουν ασφαλιστεί.

Ως προς τη διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, ο κ. Κώτσηρας επισήμανε ότι η θεσμοθέτηση ενός σταθερού πλαισίου είναι μια «σημαντική κατάκτηση» και υπενθύμισε ότι και φέτος θα ισχύσει κλιμακωτή έκπτωση φόρου ως κίνητρο για έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων.

Συνοψίζοντας, ο Υφυπουργός Εθνικής και Οικονομικών σημείωσε ότι το αυξημένο κόστος ζωής αντιμετωπίζεται με δύο τρόπους: αφενός με τους ελέγχους στην αγορά και την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας και αφετέρου με την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μέσω της αύξησης του κατώτατου και μέσου μισθού, της μείωσης της ανεργίας, η οποία βρίσκεται πλέον σε ιστορικό χαμηλό, και τη μείωσης της φορολογίας. «Έχουμε μειώσει 83 φόρους», υπενθύμισε ο κ. Κώτσηρας.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και το έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια. Κανείς δεν μένει πίσω,» υπογράμμισε, καταλήγοντας, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.