Γ. Χατζηθεοδοσίου: Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για γενναία μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Θετικές χαρακτήρισε τις πληροφορίες που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, για τη μείωση της φορολογίας στα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, μιλώντας στην ΕΡΤ, εν όψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα ζητήματα που απασχολούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και περιμένουν άμεση λύση.

Υπογράμμισε την ανάγκη για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που να εξασφαλίζει ισονομία μεταξύ μικρών και μεγάλων, τόνισε το κρίσιμο θέμα της ρύθμισης οφειλών, εκτιμώντας ότι υπάρχουν πάνω από 300.000 επιχειρήσεις με αρρύθμιστες υποχρεώσεις που, όσο δεν ρυθμίζονται, όπως είπε «οδηγούνται σε αργό θάνατο».

Ακόμη, όπως σημείωσε, ενδεικτικά της κατάστασης είναι τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, για αύξηση των χρεών από 32 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 51 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία που φτάνουν τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ την τελευταία διετία και τα χρέη στους παρόχους ενέργειας τα οποία ξεπερνούν τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αναφέρθηκε και στο ζήτημα των τραπεζικών χρεώσεων, επισημαίνοντας ότι μια μικρομεσαία επιχείρηση δαπανά ετησίως από 2.500 έως 7.000 ευρώ για να καλύψει αυτές τις χρεώσεις.

Παράλληλα, στάθηκε ιδιαίτερα στο στεγαστικό πρόβλημα. Όπως τόνισε, επιχειρήσεις και ιδιώτες, δαπανούν το 50% του εισοδήματός τους για ενοίκια και υπογράμμισε ότι η λύση δεν είναι τα επιδόματα αλλά η αύξηση της προσφοράς, προτείνοντας την αξιοποίηση των δεκάδων χιλιάδων κλειστών ακινήτων του Δημοσίου, υπηρεσιών και τραπεζών, καθώς και τη στήριξη των ιδιωτών για επισκευές παλαιών κτιρίων.

Ακόμη, επανέλαβε ότι κρίσιμο θέμα για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι το μεγάλο ενεργειακό κόστος, τονίζοντας την ανάγκη παρέμβασης και στήριξης από την πλευρά της Πολιτείας.

Πάντως, ο κ. Χατζηθεοδοσίου τόνισε ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για γενναιότερα μέτρα στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ότι η ΔΕΘ αποτελεί μια ευκαιρία να αναδειχθούν πρωτοβουλίες που θα ενισχύσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σταθερότητα της αγοράς.

Τέλος, αναφορικά με την αγορά εργασίας, ο κ. Χατζηθεοδοσίου υπογράμμισε ότι η ψηφιακή κάρτα εργασίας είναι αναγκαία για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, ενώ η δυνατότητα ευέλικτων ωραρίων παραμένει κρίσιμη, ειδικά σε εποχικούς κλάδους όπως ο τουρισμός. Όπως επισήμανε, η σύγχρονη επιχειρηματικότητα απαιτεί συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς η ισορροπία αυτή ωφελεί τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την κοινωνία συνολικά.