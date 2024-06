Γ. Γεωργακόπουλος (Intrum): Ρεκόρ συμφωνιών και ενίσχυσης εσόδων

Ρεκόρ συμφωνιών και ενίσχυσης εσόδων το 2023 για τον Όμιλο Intrum, όπως σημείωσε, μεταξύ άλλων ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Global Head of Servicing της Ιntrum και Διευθύνων Σύμβουλος της Intrum στην Ελλάδα, στο διεθνές συνέδριο Global ABS 2024, το οποίο πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη. Κατά την τοποθέτησή του, περιέγραψε το μέλλον της ευρωπαϊκής αγοράς διαχείρισης απαιτήσεων. Ενώ, αναφερόμενος στις επιδόσεις του Ομίλου Intrum στο servicing, υπογράμμισε τη σταθερή ανάπτυξη που καταγράφει, με δεύτερη συνεχή χρονιά ισχυρής αύξησης εργασιών, ενίσχυσης εσόδων και κερδοφορίας. «Πραγματοποιούμε εργασίες με υψηλό περιθώριο κέρδους, υλοποιώντας όσα ανακοινώσαμε στο Capital Day Markets που πραγματοποιήσαμε», είπε.

Τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη

Η τεχνολογία και οι δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης, οι απαιτήσεις των πελατών για υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση και αποδοτικότητα και το ταχέως μεταβαλλόμενο εποπτικό και οικονομικό περιβάλλον θέτουν σημαντικές προκλήσεις για τους μεγάλους servicers, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, ο οποίος έλαβε μέρος σε FireSide Chat στο πλαίσιο του συνεδρίου που θεωρείται το σημαντικότερο φόρουμ για την ευρωπαϊκή αγορά τιτλοποιήσεων, με τη συμμετοχή περισσότερων από 4.500 στελεχών από 45 χώρες.

Όπως τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, το 2023 ήταν έτος ρεκόρ για τον Όμιλο Intrum, με ιστορικό υψηλό νέων συμφωνιών ενώ πολύ δυναμικά ξεκίνησε και το πρώτο τρίμηνο του 2024, ειδικά σε χώρες όπως η Ισπανία, η Νορβηγία, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Ελβετία. Πρόκειται για συμφωνίες κατά κύριο λόγο από τον τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα, με αντικείμενο απαιτήσεις σε όλη την αλυσίδα διαχείρισης, από την παρακολούθηση των πιστώσεων, το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης των οφειλετών, τις φιλικές εισπράξεις έως τις νομικές ενέργειες και εισπράξεις και τις πτωχεύσεις.

Ειδικότερα, στο πρώτο τρίμηνο, η Intrum έχει συνάψει σημαντικά συμβόλαια, μεταξύ των οποίων με μεγάλη εταιρεία Buy Now Pay Later (BNPL) στη Νορβηγία, με εταιρεία consumer finance στη Μεγάλη Βρετανία ενώ διευρύνθηκε η ανάθεση από την Électricité de France (ΕDF) στη Γαλλία.

Στην ευρωπαϊκή αγορά καταγράφεται αυξανόμενο ενδιαφέρον για τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως και απαιτήσεων της κατηγορίας unlikely to pay (UTP), και εκτός προγραμμάτων με κρατική εγγύηση, όπως ο Ηρακλής και το ιταλικό CAGS, ενώ το επόμενο διάστημα θα βγουν στην αγορά πολλές ευκαιρίες για νέες συμφωνίες, στη Μεγάλη Βρετανία και στις Σκανδιναβικές χώρες, αλλά και στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ελβετία, σε κλάδους στους οποίους εστιάζει η Intrum, όπως οι τράπεζες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, είπε ο Global Head of Servicing της Ιntrum.

Ευρωπαϊκή αγορά διαχείρισης

Ο κ. Γεωργακόπουλος αναφέρθηκε στην κινητικότητα που καταγράφεται εντός της ευρωπαϊκής αγοράς διαχείρισης, τόσο με συγχωνεύσεις και δημιουργία μεγαλύτερων σχημάτων, όσο και με πωλήσεις δραστηριοτήτων διαχείρισης και αναθέσεις διαχείρισης από τους πιστωτές και τους ιδιοκτήτες των assets σε τρίτους. Αυτό συμβαίνει γιατί το κόστος διαχείρισης και αναχρηματοδότησης των απαιτήσεων είναι τέτοιο που καθιστά την ανάθεση της διαχείρισης πιο συμφέρουσα, τη στιγμή που το servicing δεν είναι η κύρια δραστηριότητα των πιστωτών, ενώ ούτε η πώληση απαιτήσεων δεν είναι συμφέρουσα με το τρέχον επίπεδο τιμών.

Το γεγονός δε, ότι οι πελάτες έχουν απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας διαχείριση, με έμφαση σε ψηφιακά μέσα, ευνοεί τους servicers που έχουν το μέγεθος να αναλάβουν μεγάλες συναλλαγές, σε πολλές περιπτώσεις διασυνοριακές, έχουν την τεχνογνωσία για όλα τα είδη απαιτήσεων και τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις ευρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις, επισήμανε.

Ειδικά η αξιοποίηση της τεχνολογίας είναι κρίσιμη για την επιτυχή διαχείριση και βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής που υλοποιεί η Intrum, επιδιώκοντας τόσο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, όσο και καλύτερη εμπειρία για πελάτες και οφειλέτες, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η πρόσφατη απόκτηση της εταιρείας Ophelos, η οποία βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία.

Πυλώνες Τεχνητής Νοημοσύνης

Τρεις θεμελιώδεις πυλώνες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών ενσωματώνει η Τεχνητή Νοημοσύνη: την εξατομίκευση, την ταχύτερη ανταπόκριση και τη βαθιά γνώση. «Ωστόσο, η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι απλώς μια άσκηση plug-and-play και για να αξιοποιηθεί πλήρως η αξία της, θα πρέπει να υπάρχει η τεχνογνωσία και οι δεξιότητες από πλευράς των servicers», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας σε ερώτηση για τις πιο σημαντικές προκλήσεις στην αγορά διαχείρισης απαιτήσεων τα επόμενα χρόνια, ο κ. Γεωργακόπουλος αναφέρθηκε σε στοιχεία, όπως η έμφαση στην τεχνολογία, η βελτίωση της αποδοτικότητας, η προσέγγιση με βάση τα data. Nέες κατηγορίες πελατών όπως οι υπηρεσίες BNPL, αλλά και οι ψηφιακές εξελίξεις σε όλους τους παραδοσιακούς κλάδους, όπως ο τραπεζικός κλάδος και οι τηλεπικοινωνίες, «συνοδεύονται» από νέα γενιά πελατών, με μεγάλη εξοικείωση στην τεχνολογία.

Οι διαχειριστές θα κληθούν να καλύψουν το χάσμα μεταξύ των πελατών που προτιμούν «κλασικούς» τρόπους διαχείρισης και όσων επιθυμούν μόνο ψηφιακή προσέγγιση προκειμένου να προσφέρουν την αποτελεσματικότερη υπηρεσία σε όλη την πελατειακή βάση των πιστωτών.

«Η εμπειρία μας δείχνει ότι όπου οι πελάτες είναι ανοιχτοί να συζητήσουν τη δική τους στρατηγική, μας δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε μαζί τους την βέλτιστη προσέγγιση για την καλύτερη εμπειρία του πελάτη και το πιο επωφελές αποτέλεσμα για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», επισήμανε.