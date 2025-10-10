Γ. Γ. υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Σε λιγότερο από 15 ημέρες οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους

«Οι πρώτες πληρωμές, υπό τη νέα διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν την προηγούμενη εβδομάδα και έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ώστε να γίνουν τις επόμενες ημέρες σημαντικές πληρωμές προς αγρότες και κτηνοτρόφους που περιμένουν ενισχύσεις και όλοι καταλαβαίνουν την αγωνία τους, έχουν περάσει πολύ δύσκολα το τελευταίο διάστημα», τόνισε ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, σημείωσε ότι «αυτή αυτή τη στιγμή υπάρχει μία δύσκολη συγκυρία όπου ο ΟΠΕΚΕΠΕ εκτελεί επιπλέον ελέγχους στα αρχεία πληρωμών πριν αυτά εκτελεστούν.

Εκατόν πενήντα με διακόσια εκατομμύρια βρίσκονται προ των πυλών για να δοθούν σε αυτούς που τα δικαιούνται. Η προτεραιοποίηση έχει να κάνει με το τι έχει καθυστερήσει και το ποιοι έλεγχοι απαιτούνται στο κάθε πρόγραμμα. Υπάρχει πλαίσιο ελέγχων που δεν υπήρχε πριν. Σε μεγάλο βαθμό θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση όταν αρχίσουν οι πληρωμές. Πρώτο μέλημα της κυβέρνησης είναι να διασφαλιστεί η ροή ευρωπαϊκών πόρων».

Σύμφωνα με τον Σπύρο Πρωτοψάλτη «οι πρώτες πληρωμές μεγάλων ποσών θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, καλώς εχόντων των πραγμάτων σε λιγότερο από δύο εβδομάδες. Κάνουμε αγώνα δρόμου να γίνουν ακόμα πιο γρήγορα. Μοναδικός μας στόχος είναι να γίνει όσο το δυνατό πιο γρήγορα, σωστά και ελεγμένα.»

Για τα ποσά που ζητούνται να επιστραφούν από τους αγρότες, ο Σπ. Πρωτοψάλτης ανέφερε ότι «αυτό είναι θέμα ΕΛΓΑ. Τριάντα οκτώ χιλιάδες έλαβαν χρήματα, έγινε έλεγχος και δόθηκαν ειδοποιήσεις σε αυτούς που προέκυψε πρόβλημα. Άλλα είχαν δηλώσει άλλα βρέθηκαν από τον έλεγχο. Τώρα έχουν δικαίωμα για αίτημα θεραπείας.

Κλείνοντας ο γενικός γραμματέας, αναφέρθηκε στο θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, τονίζοντας ότι «είμαστε στο σημείο μηδέν, στο κόκκινο. Μετά θα πάμε σε lockdown. Ήρθε η ώρα της απόλυτης συνεργασίας και της συστράτευσης για την πλήρη τήρηση των μέτρων που έχουν αποφασιστεί. Αν δεν τηρούμε τα μέτρα, όσα μέτρα και να ανακοινωθούν δεν θα λυθεί το πρόβλημα», κατέληξε.