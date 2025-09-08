Φορολογική ανάσα για εκατομμύρια πολίτες: Πόσα θα κερδίσουν από τη νέα κλίμακα φόρου - Αναλυτικά παραδείγματα

Ένα νέο φορολογικό τοπίο διαμορφώνεται από την 1η Ιανουαρίου 2026, μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, με βασικό στόχο την ανακούφιση της μεσαίας τάξης, τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά και την ενίσχυση των νέων.

Η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας φέρνει απευθείας αυξήσεις αποδοχών για πάνω από 4 εκατομμύρια φορολογούμενους και πραγματικές ελαφρύνσεις φόρου που ξεκινούν από λίγα ευρώ το μήνα και φτάνουν μέχρι και 441 ευρώ για πολύτεκνους με υψηλότερα εισοδήματα.Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων φτάνει τα 1,6 δισ. ευρώ.

Εργαζόμενοι χωρίς παιδιά

Ένας μισθωτός με εισόδημα 15.000 ευρώ θα έχει ετήσιο όφελος 100 ευρώ, δηλαδή περίπου 8 ευρώ το μήνα .

. Για εισόδημα 30.000 ευρώ, το φορολογικό όφελος αυξάνεται στα 400 ευρώ τον χρόνο ή 33 ευρώ κάθε μήνα.

ή 33 ευρώ κάθε μήνα. Με ετήσιο εισόδημα 50.000 ευρώ, το συνολικό όφελος από τη μείωση των συντελεστών φτάνει τα 1.100 ευρώ (περίπου 91 ευρώ τον μήνα).

Εργαζόμενοι με παιδιά

Η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται ακόμη περισσότερο για οικογένειες με παιδιά, χάρη στο νέο μοντέλο που μειώνει τους συντελεστές αναλογικά με τον αριθμό των τέκνων:

Με 1 παιδί:

Στα 15.000 ευρώ: όφελος 200€ τον χρόνο (17€/μήνα)

(17€/μήνα) Στα 30.000 ευρώ: 800€ ετησίως (67€/μήνα)

(67€/μήνα) Στα 50.000 ευρώ: 1.500€ τον χρόνο (125€/μήνα)

Με 2 παιδιά:

Στα 15.000 ευρώ: 300€ ετήσιο όφελος (25€/μήνα)

(25€/μήνα) Στα 30.000 ευρώ: 1.200€ ετήσιο όφελος (100€/μήνα)

(100€/μήνα) Στα 50.000 ευρώ: 1.900€ όφελος (158€/μήνα)

Με 3 παιδιά:

Εισόδημα 20.000 ευρώ: 1.300€ ετήσιο όφελος (108€/μήνα)

(108€/μήνα) Στα 40.000 ευρώ: 2.300€ ετήσιο όφελος (192€/μήνα)

(192€/μήνα) Στα 60.000 ευρώ: 3.000€ ετησίως (275€/μήνα)

Με 4 παιδιά:

Εισόδημα 20.000 ευρώ: 1.680€ φοροελάφρυνση , με μηδενική φορολόγηση

, με Στα 40.000 ευρώ: όφελος 4.300€ (358€/μήνα)

(358€/μήνα) Στα 60.000 ευρώ: 5.300€ λιγότερος φόρος (441€/μήνα)

Ισχυρή στήριξη για τη νέα γενιά

Αναβαθμισμένη στήριξη λαμβάνουν και οι νέοι έως 30 ετών, με μηδενική ή μειωμένη φορολογία:

Έως 25 ετών : Για εισόδημα 15.000 ευρώ: όφελος 1.283€ Για εισόδημα 20.000 ευρώ: όφελος 2.480€

26 έως 30 ετών : Από 22% ο φορολογικός συντελεστής πέφτει στο 9% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ, με ετήσιο όφελος που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ , ανάλογα με την περίπτωση.



Συνταξιούχοι: Πραγματικές αυξήσεις μετά από χρόνια

Το 2026 θα σημάνει την αρχή του τέλους για την προσωπική διαφορά που κρατά «παγωμένες» τις αυξήσεις στις συντάξεις για πάνω από 670.000 συνταξιούχους. Σύμφωνα με το σχέδιο:

Το 50% της προσωπικής διαφοράς θα καταργηθεί το 2026

Το υπόλοιπο 50% το 2027

Σε συνδυασμό με τις μειώσεις φόρων, οι συνταξιούχοι αναμένεται να δουν καθαρές αυξήσεις στις αποδοχές τους για πρώτη φορά μετά από χρόνια.

Ακίνητα και ενοίκια: Φοροελαφρύνσεις με κοινωνικό πρόσημο

Αλλαγές έρχονται και στα εισοδήματα από ενοίκια:

Για ποσά από 12.000 έως 24.000 ευρώ , καθιερώνεται ενδιάμεσος φορολογικός συντελεστής 25% αντί του σημερινού 35%.

, καθιερώνεται αντί του σημερινού 35%. Το μέτρο έχει στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών, αλλά και το άνοιγμα χιλιάδων ακινήτων που παραμένουν κενά.

Στο μέτωπο του ΕΝΦΙΑ, μειώσεις 50% το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027 για χωριά έως 1.500 κατοίκους δίνουν κίνητρα επιστροφής στην περιφέρεια.

Επιπλέον, στα ακριτικά νησιά κάτω των 20.000 κατοίκων, ενεργοποιείται μείωση ΦΠΑ κατά 30%, σε περιοχές όπως η Νίσυρος, η Τήλος, η Κάρπαθος, οι Φούρνοι, οι Οινούσσες και άλλα.

«Ψαλίδι» και στα τεκμήρια

Μια ακόμα σημαντική παρέμβαση αφορά τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης για κατοικίες και αυτοκίνητα, που θα περιοριστούν κατά 30% από το 2026. Έτσι, πάνω από 500.000 φορολογούμενοι, κυρίως μισθωτοί και συνταξιούχοι, που πιάνονταν μέχρι σήμερα στα «δίχτυα» των τεκμαρτών εισοδημάτων, θα ανασάνουν φορολογικά.

Υψηλοβαθμα κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν οτι πρόκειται για το μεγαλύτερο φορολογικό πακέτο της τελευταίας δεκαετίας, με ισχυρό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα. Σήμερα αναμένεται η εξειδίκευση των μέτρων απο το οικονομικό επιτελείο, ώστε οι φορολογούμενοι να γνωρίζουν με ακρίβεια πώς θα επηρεαστούν οι αποδοχές τους από την Πρωτοχρονιά.