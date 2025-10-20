FedHATTA: Συνάντηση για τις προοπτικές τουριστικής συνεργασίας Ελλάδας και Τυνησίας

Επίσκεψη στα γραφεία της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) και του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) στην Αθήνα πραγματοποίησε η πρέσβης της Τυνησίας στην Ελλάδα Souad Trabelsi.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποίησε η κ. Trabelsi με τον πρόεδρο της FedHATTA, Λύσανδρο Τσιλίδη, συζητήθηκαν οι προοπτικές για την ενδυνάμωση των τουριστικών ροών μεταξύ Ελλάδας και Τυνησίας. Στο επίκεντρο τέθηκαν στρατηγικοί τρόποι ενίσχυσης του τουρισμού μεταξύ των δύο χωρών με έμφαση στον οργανωμένο τουρισμό και ζητήματα που άπτονται της διευκόλυνσης των ταξιδιών.

Ο πρόεδρος της FedHATTA επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας στον κλάδο των ταξιδιωτικών γραφείων των δύο χωρών, με επίκεντρο την ανταλλαγή γνώσεων και την προώθηση ποιοτικών ταξιδιωτικών εμπειριών. Ανέδειξε δε τρόπους να αναπτυχθεί περαιτέρω η δυναμική στα εξερχόμενα και εισερχόμενα ταξίδια από την Τυνησία, μια χώρα η οποία βρίσκεται σε διαδικασία στρατηγικής ενδυνάμωσης του τουρισμού της.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης αυτής της στρατηγικής, στην πρέσβη προτάθηκε η συμμετοχή της Τυνησίας στην έκθεση Philoxenia ως σημαντική ευκαιρία - στην διοργάνωση παρουσιάσεων προορισμών της χώρας, στην Ελλάδα, στα ελληνικά τουριστικά γραφεία κυρίως - και στην διοργάνωση αποστολής Ελληνικών τουριστικών γραφείων και δημοσιογράφων στην Τυνησία για επαγγελματικές συναντήσεις και προβολή.

Αναφορικά με τη συνάντηση με την κυρία Trabelsi, ο κ. Τσιλίδης, δήλωσε: «Η συνάντηση αυτή αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς τη στενότερη συνεργασία και την ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας - Τυνησίας στον τουριστικό τομέα, αναδεικνύοντας τον κοινό στόχο για βιώσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση των ταξιδιωτικών ροών στη χώρα μας αλλά και του εξερχόμενου τουρισμού των Ελλήνων».