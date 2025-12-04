Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης

Επιπλέον 48 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε κτηνοτρόφους για αποζημιώσεις (19,6 εκατ. ευρώ) και απώλεια εισοδήματος (28,5 εκατ. ευρώ) για ζώα που θανατώθηκαν λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων και επιπλέον 2 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε περιφέρειες για λειτουργικές δαπάνες σχετικές με την καταπολέμηση της νόσου, όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Οι νέες αποζημιώσεις ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ αποτελούν μια αναγκαία παρέμβαση απέναντι στις συνέπειες που έχει προκαλέσει η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ήδη η κυβέρνηση δίνει τις υψηλότερες αποζημιώσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θανατωμένα ζώα και, σήμερα, ενεργοποιούμε για πρώτη φορά ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Είναι μια παρέμβαση που υλοποιεί τη δέσμευση του πρωθυπουργού προς τους κτηνοτρόφους και τους δίνει οικονομική ανάσα μέχρι την εκρίζωση της ευλογιάς και την υλοποίηση του προγράμματος για ανασύσταση των εκμεταλλεύσεών τους». Αυτό δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, και πρόσθεσε: «Η προτεραιότητά μας είναι να αποκατασταθούν οι ζημιές, να εξομαλυνθεί η παραγωγή και να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον για όσους συνεχίζουν καθημερινά να κρατούν ζωντανή την ελληνική κτηνοτροφία».

Η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους, ανά θανατωμένο ζώο με βάση τη μοναδιαία αξία, φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ, όπως τονίζεται.

Η καταβολή της αποζημίωσης για θανατωμένα ζώα καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από τις περιφέρειες, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της νέας κατανομής ανέρχεται σε 19,6 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις κτηνοτρόφων και 2 εκατ. ευρώ για λειτουργικές δαπάνες των περιφερειών.

Επιπλέον, η αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος ορίζεται σε 70 ευρώ για θανατωμένα πρόβατα και αίγες άνω των 6 μηνών και σε 35 ευρώ για αμνούς ή ερίφια έως 6 μηνών και κριούς ή τράγους αναπαραγωγής άνω των 6 μηνών.

Σημειώνεται, ότι η συνολική αποζημίωση ανά κτηνοτρόφο υπολογίζεται με βάση τον συνολικό αριθμό θανατωμένων ζώων και η καταβολή της αποζημίωσης για απώλεια εισοδήματος καταβάλλεται απευθείας στους κτηνοτρόφους από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 28,5 εκατ. ευρώ, με τις πληρωμές να ολοκληρώνονται εντός Δεκεμβρίου.