Eurostat: Στο 3,4% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Μάρτιο - Στο 2,4% στην ευρωζώνη

Επιβεβαιώθηκαν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό του Μαρτίου, τόσο για την ευρωζώνη όσο και για την Ελλάδα, όπου αυξήθηκε 0,3%. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική αρχή, ο πληθωρισμός στη χώρα μας για τον περασμένο μήνα είναι στο 3,4%, από 3,1% τον Φεβρουάριο.

