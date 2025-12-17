Eurostat: Στο 2,8% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Νοέμβριο - Στο 2,1% η Ευρωζώνη

Στο 2,8% «κλείδωσε» ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Νοέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat.

Τον Οκτώβριο ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στη χώρα μας είχε διαμορφωθεί στο 1,6% και τον Νοέμβριο του 2024 στο 3%.

Σε επίπεδο Ευρωζώνης, ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1% έναντι του 2,2% που αναφερόταν στην προκαταρκτική μέτρηση της Eurostat.

Ο δομικός πληθωρισμός -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- διαμορφώθηκε στο 2,4%.

Σην Ευρωπαϊκή Ένωση ο γενικός πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4%.

Ανά χώρα και κλάδο

Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Κύπρο (0,1%), τη Γαλλία (0,8%) και την Ιταλία (1,1%).

Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Ρουμανία (8,6%), την Εσθονία (4,7%) και την Κροατία (4,3%).

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2025, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δώδεκα κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερός σε πέντε και αυξήθηκε σε δέκα.

Τον Νοέμβριο του 2025, η μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο πληθωρισμό της ζώνης του ευρώ προήλθε από τις υπηρεσίες (+1,58%), ακολουθούμενες από τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (+0,46%), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά προϊόντα (+0,14%) και την ενέργεια (-0,04%).