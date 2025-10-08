Έρχονται νέες πρόωρες αποπληρωμές χρέους έως το 2031 – Το σχέδιο για τα δάνεια του πρώτου μνημονίου

Στην πρόωρη αποπληρωμή των ακριβών δανείων του πρώτου μνημονίου (GLF) ύψους 5,29 δισ. ευρώ προχωρά τον Δεκέμβριο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), συνεχίζοντας τη στρατηγική που έχει θέσει το οικονομικό επιτελείο για σταδιακή εξόφληση όλων των διμερών δανείων με τις χώρες της Ευρωζώνης έως το 2031 – μια δεκαετία νωρίτερα από την αρχική τους λήξη.

Πρόκειται για μια προγραμματισμένη κίνηση διαχείρισης χρέους, η οποία, σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού 2026, μειώνει τον κίνδυνο αύξησης του κόστους εξυπηρέτησης από το 2032 και μετά, όταν ξεκινά η περίοδος λήξεων πολλών παλαιών δανείων.

Τα δάνεια του Greek Loan Facility (GLF), συνολικού αρχικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, είχαν χορηγηθεί στην Ελλάδα το 2010 από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έναρξη του πρώτου προγράμματος στήριξης. Από αυτά, η χώρα έχει ήδη αποπληρώσει 21,3 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο 31,6 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να εξοφληθεί έως το 2031.

Τα συγκεκριμένα δάνεια θεωρούνται «ακριβά», καθώς φέρουν κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor +0,5%, το οποίο σήμερα ξεπερνά το 3%, έναντι μέσου κόστους εξυπηρέτησης 1,73% για το σύνολο του ελληνικού χρέους.

Έτσι, η πρόωρη εξόφλησή τους αποτελεί στρατηγική επιλογή για τη μείωση του συνολικού κόστους και του κινδύνου επιτοκίων.

Οφέλη για τα δημόσια οικονομικά

Σύμφωνα με υπολογισμούς του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του ΟΔΔΗΧ, η επικείμενη αποπληρωμή των 5,29 δισ. ευρώ θα οδηγήσει:

σε άμεση μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ κατά 2,2% ,

, και σε εξοικονόμηση τόκων ύψους περίπου 150 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα 12 ετών.

το 2026, ο λόγος χρέους αναμένεται να υποχωρήσει κάτω από το 140% του ΑΕΠ για πρώτη φορά από το 2010, φέρνοντας την Ελλάδα στα επίπεδα της Ιταλίας.

Όπως τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, «η Ελλάδα θα πάψει να είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Πώς χρηματοδοτείται η πρόωρη αποπληρωμή

Οι ανάγκες χρηματοδότησης για το 2025, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης αποπληρωμής των δανείων, καλύφθηκαν κυρίως μέσω δύο επιτυχημένων κοινοπρακτικών εκδόσεων ομολόγων:

μιας έκδοσης δεκαετούς ομολόγου ύψους 4 δισ. ευρώ (λήξη 2035),

ύψους (λήξη 2035), και μιας διπλής έκδοσης ύψους 3 δισ. ευρώ, που περιλάμβανε επανέκδοση 15ετούς και 30ετούς τίτλου (λήξεις 2038 και 2054), σε συνδυασμό με επαναγορά παλαιών ομολόγων 1,5 δισ. ευρώ.

Η στρατηγική αυτή επιτρέπει στον ΟΔΔΗΧ να αναδιαρθρώνει προληπτικά το προφίλ του χρέους, μειώνοντας τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης και βελτιώνοντας τη ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά.

Το σχέδιο μέχρι το 2031

Το σχέδιο προβλέπει ότι, έως το 2031, η Ελλάδα θα έχει προεξοφλήσει όλα τα υπόλοιπα διμερή δάνεια του πρώτου μνημονίου, αξιοποιώντας και μέρος των ταμειακών διαθεσίμων της.

Παράλληλα, ο ΟΔΔΗΧ σχεδιάζει να συνεχίσει τις εκδόσεις ομολόγων με στοχευμένη διάρκεια, ανάλογα με τη «καμπύλη αποδόσεων» της αγοράς, εξασφαλίζοντας το βέλτιστο δυνατό κόστος δανεισμού.

Η στρατηγική πρόωρων αποπληρωμών, που ξεκίνησε με την εξόφληση των δανείων προς το ΔΝΤ, έχει ήδη ενισχύσει την εικόνα της χώρας στις διεθνείς αγορές.

Η συνέχισή της, σύμφωνα με το οικονομικό επιτελείο, θωρακίζει τη βιωσιμότητα του χρέους, μειώνει το κόστος εξυπηρέτησης και ενισχύει την αξιοπιστία της Ελλάδας ως εκδότη τίτλων.