ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ: Από Δευτέρα σε εφαρμογή – Τι αλλάζει για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Με την πλήρη μετάβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» - το οποίο αντικαθιστά το «ΕΡΓΑΝΗ Ι» - την ερχόμενη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, διευκολύνεται περαιτέρω η λειτουργία των επιχειρήσεων, μέσω της δραστικής μείωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών και της ελάφρυνσης του διοικητικού τους βάρους.

Ειδικότερα, στα οφέλη που προσφέρει για τη λειτουργία των επιχειρήσεων συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

• η κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής εντύπων (π.χ. Ε4 Ετήσιος Πίνακας Προσωπικού, Ε9 για μερική απασχόληση κ.ά.)



• οι νέες δυνατότητες τροποποίησης υποβληθεισών δηλώσεων,

• η ενιαία διαδικασία παρακολούθησης όλων των τύπων εργασιακών σχέσεων και των μεταβολών τους,

• η καταγραφή των συνολικών ωρών εργασίας εβδομαδιαίως για όλες τις εργασιακές σχέσεις, για εργαζόμενους με παράλληλη απασχόληση,

• η διάθεση «Μηνιαίας Εργασιακής Κατάστασης» ανά σχέση εργασίας,

• το αναμορφωμένο περιβάλλον πλοήγησης στα πρότυπα του gov.gr και

• το νέο καθοδηγητικό περιβάλλον δηλώσεων ανάλογα με το είδος και τον τύπο της απασχόλησης. Επιπλέον, το «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ» προσφέρει στους εργαζόμενους μέσω του αναβαθμισμένου myErgani app από το κινητό τους και της πλατφόρμας myErgani.gov.gr:

• άμεση ενημέρωση και δυνατότητα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο όλων των στοιχείων της εργασιακής τους σχέσης και

• δυνατότητα αποδοχής ή απόρριψης των ουσιωδών όρων εργασίας Από την αναβάθμιση του «ΕΡΓΑΝΗ» επωφελείται και η Δημόσια Διοίκηση καθώς:

• αναβαθμίζεται το σύστημα και μετατρέπεται από σύστημα γεγονότων σε μητρώο,

• βελτιώνεται η παρακολούθηση της αγοράς εργασίας,

• εισάγονται νέες υπηρεσίες και

• παρέχονται σημαντικά εργαλεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρηση Εργασίας.