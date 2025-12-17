Επιτροπή Παιγνίων: Νέο νομοθετικό πλαίσιο για τα επίγεια καζίνο

Την εισήγηση για το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει την αγορά των επίγειων καζίνο ώστε να υποβληθεί στο υπουργείο Οικονομικών το δεύτερο τρίμηνο του 2026 επεξεργάζεται αυτή την περίοδο η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Στόχος της νέας διοίκησης της ΕΕΕΠ υπό τον κ. Αντώνη Βαρθολομαίο είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο στη συγκεκριμένη αγορά καθώς πρόκειται για ένα κλάδο δύο ταχυτήτων με βιώσιμα αλλά και προβληματικά καζίνο.

Σήμερα υπάρχει ο νόμος του 2018 για τις επιχειρήσεις καζίνο (ΕΚΑΖ) που ουσιαστικά δεν είναι ενεργοποιημένος. Ο νόμος προέβλεπε ότι θα δοθούν άδειες για ΕΚΑΖ, δηλαδή για καζίνο μαζί με ξενοδοχείο, συνεδριακό κέντρο και χρήσεις ψυχαγωγίας και εστίασης σε συνδυασμό με την κεφαλαιακή επάρκεια της επιχείρησης και ο φόρος από 35% θα υποχωρούσε στο 20%. Ο νόμος είχε και ένα «παραθυράκι»: Μπορούσε ένα καζίνο να μην προχωρήσει άμεσα σε επενδύσεις ή να «φτιάξει» την κεφαλαιακή του επάρκεια, αλλά απλώς με την υποβολή σχετικού αιτήματος να δηλώσει ότι επιθυμεί να μετατραπεί σε ΕΚΑΖ και αυτόματα «έπεφτε» στο φορολογικό συντελεστή 20%.

Όλα τα καζίνο πέρασαν από αυτό το «παραθυράκι». Εξέφρασαν δηλαδή την πρόθεσή τους να μετατραπούν στο μέλλον σε ΕΚΑΖ και έλαβαν αμέσως το 20%, καθώς επίσης και το «μπόνους» κατάργησης του εισιτηρίου εισόδου. Μέχρι σήμερα όμως ελάχιστα καζίνο έχουν υλοποιήσει τις ανάλογες επενδύσεις και έχουν θετικά ίδια κεφάλαια.

Σε αυτό λοιπόν το καθεστώς θα επιχειρήσει η ΕΕΕΠ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών να βάλει ένα τέλος και να ξεκαθαρίσει η ήρα από το στάρι. Ενδεχομένως τα νέα μέτρα θα πλήξουν κάποιες επιχειρήσεις που δεν έχουν τη δυνατότητα επενδύσεων και τυχόν επαναφορά του φόρου στο 35% θα τους προκαλέσει ασφυξία.

Γενικότερα για τον κλάδο των επίγειων καζίνο, είναι ξεκάθαρο πως το μέλλον κινείται προς τα ολοκληρωμένα θέρετρα- συγκροτήματα ψυχαγωγίας, τα αποκαλούμενα Integrated Resorts – IRCs, δηλαδή πολυδιάστατους προορισμούς που συνδυάζουν φιλοξενία, διασκέδαση, εστίαση, συνέδρια, εκδηλώσεις και σύγχρονες ψυχαγωγικές υποδομές.

Αυτή είναι, άλλωστε και η κεντρική στρατηγική κατεύθυνση της ΕΕΕΠ που εξυπηρετείται με τις νέες

αναπτύξεις στο Ελληνικό και στο Μαρούσι (μεταφορά καζίνο Πάρνηθας).

Σε ότι αφορά στα καζίνο του ομίλου Πηλαδάκη, η άδεια στο καζίνο του Ρίο έχει ανακληθεί και τα καζίνο σε Κέρκυρα και Αλεξανδρούπολη λειτουργούν προστατευμένα από τον εξωδικαστικό μηχανισμό και αναμένουν να ευοδωθούν οι προσπάθειες για εύρεση νέου επενδυτή.

Πρώτη προτεραιότητα της ΕΕΕΠ η καταπολέμηση του παράνομου τζόγου

Σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, ο νέος πρόεδρος της ΕΕΕΠ κ. Αντώνης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και στην πρώτη προτεραιότητα της Επιτροπής Παιγνίων που είναι ο περιορισμός του παράνομου τζόγου. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ο τζίρος του παράνομου τζόγου στη χώρα μας ανέρχεται περίπου σε 1,7 δισ. ευρώ. Σε αντίθεση με κάποιες χώρες της Ευρώπης, στην Ελλάδα το νόμιμο δίκτυο ξεπερνά κατά πολύ το παράνομο δίκτυο αλλά πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.



Προς αυτή την κατεύθυνση όπως έχει εξαγγείλει και ο υπουργός οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στόχος είναι να καταρτιστεί ένα ολιστικό πλαίσιο που θα χτυπήσει το πρόβλημα του παράνομου τζόγου στη ρίζα του, είτε μιλάμε για μη αδειοδοτημένα sites, είτε για χώρους παράνομων τυχερών παιχνιδιών. Το νέο πλαίσιο θα λαμβάνει υπόψη του την πραγματικότητα που δημιουργεί η σύγχρονη τεχνολογία, καθώς και προτάσεις για συγκεκριμένα μέτρα, που έχουν κατατεθεί από φορείς που εμπλέκονται στην αγορά.

Η έλλειψη ταυτοποίησης, οι ελκυστικές αποδόσεις και η απουσία φορολόγησης είναι οι τρεις παράγοντες που διατηρούν τον τζίρο του παράνομου τζόγου σε δυσθεώρητα ύψη, τόσο στη χώρα μας όσο και στο εξωτερικό με μεγάλες απώλειες για τα κρατικά ταμεία.

Η ΕΕΕΠ έχει ήδη μία blacklist παράνομων παρόχων που μετρά σχεδόν 11.000 ιστότοπους, συνδράμει τις διωκτικές αρχές σε επιχειρήσεις εντοπισμού και καταστολής παράνομων επίγειων καταστημάτων και συνεργάζεται με τις δικαστικές αρχές και την Αρχή Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Η νέα νομοθετική ρύθμιση για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου εκτός από βαρύτατες ποινές στους παραβάτες θα ενισχύει και τις αρμοδιότητες της ΕΕΕΠ που ακόμη παραμένει υποστελεχωμένη, καθώς από το οργανόγραμμα λείπουν τουλάχιστον 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν σκέψεις η επιτροπή να εισηγηθεί μείωση στο φόρο των παικτών ώστε να γίνει πιο ελκυστικό το νόμιμο δίκτυο ο κ. Βαρθολομαίος απάντησε ότι προς το παρών δεν είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΕΕΕΠ. Για το θέμα της εξαγοράς της Novibet από την Αllwyn ο κ. Βαρθολομαίος είπε ότι η αρχή έστειλε στοιχεία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για τα μερίδια αγοράς των εταιρειών, αλλά επισήμανε πως δεν ρωτήθηκε ποτέ η γνώμη της ΕΕΕΠ για την ουσία της υπόθεσης.

Σημειώνεται πως σήμερα η ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα εκδώσει την απόφασή της για το αν θα εγκρίνει ή όχι την εξαγορά της Νovibet.

Σε ό,τι αφορά στην αδειοδότηση παρόχων για το διαδικτυακό τζόγο, η διοίκηση της ΕΕΕΠ αναφέρθηκε πως η ρουμάνικη Superbet μετά την εξαγορά υφιστάμενης άδειας (Εxoplay) θα προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακού καζίνο σύντομα, εφόσον ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.