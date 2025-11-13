Επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 η ΑΑΔΕ - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά

Τα ποσά ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν κατά την εξαετία 2014-2019 θα λάβουν πίσω από την εφορία χιλιάδες ιδιοκτήτες επαγγελματικών ακινήτων.

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ επιστρέφονται ποσά ΕΝΦΙΑ για ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα των ετών 2014-2019, όπως προβλέπει ο Νόμος 5193/2025 που ψηφίστηκε στις αρχές του έτους.

Με ειδική διάταξη (άρθρο 210), επιτράπηκε - κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής - η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων έως και την 30ή Ιουνίου 2025 για όσους δεν είχαν δηλώσει την ιδιοχρησιμοποίηση των ακινήτων τους.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η δυνατότητα αυτή αφορά αποκλειστικά όσους απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ βάσει του άρθρου 3 του ν.4223/2013, δηλαδή φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ιδιοχρησιμοποιούν ακίνητα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Μετά την υποβολή του διορθωμένου Ε9, η φορολογική διοίκηση προχωρά πλέον σε νέα εκκαθάριση και επιστρέφει τα ποσά που είχαν καταβληθεί αχρεωστήτως.

Συγκεκριμένα η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ ξεκαθαρίζει ότι: