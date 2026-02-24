Επιχείρηση «εκκαθάριση» στα χρέη του Δημοσίου

Σε φάση επιτάχυνσης περνά το σχέδιο αποσυμφόρησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί να παγιώσει τη σημαντική αποκλιμάκωση που καταγράφηκε στο τέλος του 2025. Στο ίδιο πλαίσιο, ενεργοποιείται και η ειδική ομάδα εργασίας στον ΕΦΚΑ με αποκλειστικό αντικείμενο την ταχεία εκκαθάριση των εφάπαξ του Δημοσίου που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου δείχνουν ότι τα ληξιπρόθεσμα παραμένουν αγκάθι, ωστόσο καταγράφεται μικρή βελτίωση από μήνα σε μήνα. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου – μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων – διαμορφώθηκαν στα 3,221 δισ. ευρώ, έναντι 3,782 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο, καταγράφοντας μείωση άνω των 500 εκατ. ευρώ σε έναν μήνα. Εάν εξαιρεθούν οι επιστροφές φόρων, οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 2,499 δισ. ευρώ από 3,016 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβική, καθώς ανατρέπει την ανοδική πορεία που είχε προηγηθεί. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η μεταστροφή συνδέεται με την αυστηρή παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο ζήτησε από τους φορείς του Δημοσίου να επιταχύνουν τις πληρωμές, προειδοποιώντας ότι η αδράνεια θα επιφέρει συνέπειες, ακόμη και δημοσιοποίηση στοιχείων. Παράλληλα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για να εντοπίσει τις αιτίες των καθυστερήσεων και να προτείνει μόνιμες λύσεις.

Πού μειώθηκαν και πού αυξήθηκαν τα χρέη

Η εικόνα διαφέρει ανά φορέα. Τα δημόσια νοσοκομεία εξακολουθούν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο βάρος, ωστόσο τον Δεκέμβριο οι οφειλές τους υποχώρησαν στα 1,397 δισ. ευρώ από 1,683 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο. Η μείωση κατά 286 εκατ. ευρώ αποδίδεται και στην επιτάχυνση των συμψηφισμών με φαρμακευτικές εταιρείες.

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οφειλές διαμορφώθηκαν στα 587 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταγράφηκε μείωση στα 180 εκατ. ευρώ, ενώ στα Νομικά Πρόσωπα οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 209 εκατ. ευρώ.

«Μάχη» για την επιτάχυνση απονομής συντάξεων - Στο στόχαστρο οι δύσκολες υποθέσεις εφάπαξ

Στο μέτωπο των συνταξιοδοτικών παροχών, ο ΕΦΚΑ συγκροτεί Ειδική Ομάδα Εργασίας με αποστολή την ολοκλήρωση περίπου 1.000 εκκρεμών εφάπαξ που αφορούν συνταξιούχους του Δημοσίου. Αν και τα τελευταία χρόνια οι καθυστερήσεις έχουν περιοριστεί αισθητά, οι συγκεκριμένες υποθέσεις παραμένουν ανοιχτές λόγω πολυπλοκότητας ή ιδιαιτεροτήτων στον ασφαλιστικό τους φάκελο.

Η ομάδα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της την 1η Μαρτίου 2026 και έχει σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στόχος είναι να κλείσουν οριστικά οι δύσκολες εκκρεμότητες και να μη δημιουργηθεί νέα «ουρά» αναμονής.

Σε ό,τι αφορά τις κύριες συντάξεις, οι εκκρεμείς αιτήσεις τον Νοέμβριο ανέρχονταν σε 14.430. Από αυτές, περίπου 5.500 αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με οφειλές προς τον ΕΦΚΑ – έως 30.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και έως 10.000 ευρώ για τους αγρότες. Η συνταξιοδότηση στις περιπτώσεις αυτές προϋποθέτει ρύθμιση της οφειλής σε έως 60 μηνιαίες δόσεις.