Επιδόματα και συντάξεις για τα Χριστούγεννα: Οι πληρωμές των επόμενων ημερών - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι

Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά πραγματοποιούνται οι πληρωμές συντάξεων, επιδομάτων και του Δώρου Χριστουγέννων, καθώς από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου τίθεται σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καταβολών ενόψει των γιορτών.

Περισσότερα από 3,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι, άνεργοι και δικαιούχοι κοινωνικών παροχών θα δουν χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από τα Χριστούγεννα, μετέδωσε η ΕΡΤ.

ΔΥΠΑ: Προπληρωμή επιδομάτων και Δώρου Χριστουγέννων

Η αρχή γίνεται από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου προχωρά στην προπληρωμή:

της τακτικής επιδότησης ανεργίας

του επιδόματος εργασίας

της επιδότησης μακροχρόνιας ανεργίας

του βοηθήματος ανεργίας αυτοαπασχολουμένων

του Δώρου Χριστουγέννων για επιδοτούμενους ανέργους

των παροχών μητρότητας και γονικής άδειας, μαζί με το αντίστοιχο δώρο

Οι πληρωμές γίνονται αυτόματα μέσω προπληρωμένων καρτών, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή προσέλευση στις υπηρεσίες. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι άνεργοι που έχουν υποχρέωση δήλωσης παρουσίας στο διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026, οι οποίοι πρέπει πρώτα να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιανουαρίου

Οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 καταβάλλονται επίσης νωρίτερα, σε δύο φάσεις, σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025:

Συντάξεις μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), νέοι συνταξιούχοι μετά την 1η/1/2017, καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα.

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025:

Συντάξεις μισθωτών (ΙΚΑ, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ΝΑΤ), καθώς και κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Τα ποσά θα είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.

Αυξήσεις και μεταβολές στα ποσά των συντάξεων – Παραδείγματα

Στις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 ενσωματώνεται η αύξηση 2,4%, σε συνδυασμό με τη μείωση της παρακράτησης φόρου, ενώ παράλληλα ολοκληρώνονται επανυπολογισμοί και τεχνικοί συμψηφισμοί για συγκεκριμένες κατηγορίες συνταξιούχων. Οι μεταβολές δεν είναι οριζόντιες και διαφοροποιούνται ανάλογα με το ιστορικό κάθε σύνταξης.

Οι αλλαγές αφορούν κυρίως:

συνταξιούχους με προσωπική διαφορά

δικαιούχους επικουρικών συντάξεων

νέους συνταξιούχους που μεταβαίνουν από προσωρινή σε οριστική σύνταξη

περιπτώσεις διορθώσεων κρατήσεων υπέρ υγείας ή φόρου



Ενδεικτικά παραδείγματα μεταβολών

Συνταξιούχος με προσωπική διαφορά

Συνταξιούχος που λαμβάνει καθαρά 1.050 ευρώ και διατηρεί προσωπική διαφορά 80 ευρώ, ενδέχεται να δει μικρή καθαρή αύξηση 10 έως 20 ευρώ, εφόσον ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός προηγούμενων αυξήσεων που μειώνουν σταδιακά την προσωπική διαφορά.

Νέος συνταξιούχος – οριστική σύνταξη

Ασφαλισμένος που λάμβανε προσωρινή σύνταξη 720 ευρώ και περνά σε οριστική σύνταξη 780 ευρώ, θα δει αύξηση 60 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις καταβάλλονται και αναδρομικά για προηγούμενους μήνες.

Επικουρική σύνταξη

Δικαιούχος επικουρικής σύνταξης 180 ευρώ μπορεί να δει μεταβολή από ±5 έως 15 ευρώ, λόγω επανυπολογισμού ή διόρθωσης κρατήσεων. Οι αλλαγές αυτές δεν συνιστούν μόνιμη περικοπή.

Διόρθωση κρατήσεων υπέρ υγείας

Σε περιπτώσεις λανθασμένου υπολογισμού κρατήσεων, συνταξιούχος με καθαρό ποσό 950 ευρώ μπορεί να λάβει επιστροφή 10 έως 30 ευρώ στον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, δεν προβλέπεται οριζόντια περικοπή συντάξεων, ούτε αλλαγή στα όρια ηλικίας, ενώ οι μικρές αποκλίσεις στα ποσά συνδέονται κυρίως με τεχνικούς συμψηφισμούς.

ΟΠΕΚΑ: Όλα τα επιδόματα στις 22 Δεκεμβρίου

Στις 22 Δεκεμβρίου καταβάλλονται και όλα τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, μετά τη νομοθετική ρύθμιση για πρόωρες πληρωμές σε περιόδους μεγάλων εορτών. Μεταξύ αυτών:

επίδομα παιδιού Α21 (6η δόση)

επίδομα στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα

λοιπά κοινωνικά βοηθήματα



Δώρο Χριστουγέννων στον ιδιωτικό τομέα

Για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου. Αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για τους μισθωτούς και σε 25 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, με βάση τις τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου.

