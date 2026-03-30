Επίδομα παιδιού Α21: Ξεκινούν οι πληρωμές της πρώτης δόσης - Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

Ξεκινά από το απόγευμα της Δευτέρας η διαδικασία καταβολής της πρώτης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 από τον ΟΠΕΚΑ, με επίσημη ημερομηνία πληρωμής την 31η Μαρτίου.

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιείται εκ νέου η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων από αύριο, επιτρέποντας στους δικαιούχους να καταχωρίσουν ή να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους.

Η καταβολή πραγματοποιείται μέσω προπληρωμένης κάρτας, με δυνατότητα ανάληψης μετρητών έως το 50% του καταβαλλόμενου ποσού, ενώ το υπόλοιπο διατίθεται αποκλειστικά για ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Παράλληλα, τίθενται σαφείς περιορισμοί στη χρήση των χρημάτων, καθώς αποκλείεται η αξιοποίησή τους για τυχερά παιχνίδια, αγορές όπλων ή δραστηριότητες που συνδέονται με τον τζόγο.

Σε ό,τι αφορά τον προγραμματισμό των επόμενων πληρωμών, το επίδομα καταβάλλεται σε δόσεις περίπου ανά δίμηνο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το τελικό ύψος της ενίσχυσης να καθορίζεται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

Καθοριστική είναι η επίδραση των φορολογικών δηλώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, καθώς τυχόν μεταβολές στα δηλωθέντα εισοδήματα ενδέχεται να επιφέρουν αναπροσαρμογές στο ποσό του επιδόματος. Η ενίσχυση υπολογίζεται με βάση τα εισοδήματα και τη συνολική οικονομική εικόνα κάθε οικογένειας.

Ο ΟΠΕΚΑ προχωρά, όπου απαιτείται, σε επανυπολογισμό των ποσών, διασφαλίζοντας ότι η κατανομή της ενίσχυσης αντανακλά τα επικαιροποιημένα οικονομικά δεδομένα των δικαιούχων.