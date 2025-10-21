Έως 800 ευρώ η «επιστροφή ενοικίου» - Πώς και πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι

Έως το τέλος Νοεμβρίου αναμένεται να μπουν στους λογαριασμούς περίπου ένα εκατομμύριο ενοικιαστών τα ποσά της «επιστροφής ενοικίου», του νέου μέτρου στήριξης που εφαρμόζεται για πρώτη φορά με στόχο να ανακουφίσει οικονομικά τα νοικοκυριά που μισθώνουν κύρια ή φοιτητική κατοικία. Η ενίσχυση αφορά τα ενοίκια του 2024 και θα δοθεί αυτόματα, χωρίς αίτηση, βάσει των στοιχείων που τηρεί η ΑΑΔΕ.

Η σχετική κοινή υπουργική απόφαση, που έχουν υπογράψει οι υφυπουργοί Οικονομικών μετά από εισήγηση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, καθορίζει λεπτομερώς τη διαδικασία και τα κριτήρια χορήγησης.

Πρόκειται για ένα μόνιμο μέτρο, που έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του πληθυσμού που πλήττεται από την ακρίβεια στα ενοίκια και το υψηλό κόστος στέγασης.

Η «επιστροφή ενοικίου» αφορά το 2024 και θα καταβληθεί εφάπαξ στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στο myAADE. Για την κύρια κατοικία, το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 800 ευρώ ετησίως και αυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ για τις φοιτητικές κατοικίες το ανώτατο όριο είναι επίσης 800 ευρώ ανά φοιτητή. Ουσιαστικά, πρόκειται για επιστροφή που αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του συνολικού ετήσιου ενοικίου, όπως αυτό δηλώθηκε στις φορολογικές αρχές.

Ποιοι δικαιούνται την επιστροφή

Δικαιούχοι είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για έναν άγαμο, το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ, ενώ για ένα ζευγάρι το όριο διαμορφώνεται στις 28.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 4.000 ευρώ για κάθε παιδί. Στις μονογονεϊκές οικογένειες, το εισόδημα μπορεί να φτάσει τις 31.000 ευρώ, αυξημένο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, η αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 120.000 ευρώ για άγαμο, με προσαύξηση 20.000 ευρώ για κάθε μέλος της οικογένειας. Για τις φοιτητικές μισθώσεις, λαμβάνονται υπόψη μόνο τα εισοδηματικά κριτήρια και όχι τα περιουσιακά.

Οι προθεσμίες και οι λεπτομέρειες

Η ΑΑΔΕ έχει ορίσει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου 2025 θα πρέπει να είχε υποβληθεί το μισθωτήριο στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, ενώ έως τις 30 Σεπτεμβρίου υπήρχε η δυνατότητα δήλωσης ή διόρθωσης του αριθμού μισθωτηρίου στη φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1) χωρίς επιβολή προστίμου.

Εάν το μισθωτήριο δε δηλωθεί, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε διασταύρωση μέσω του αριθμού παροχής ρεύματος προκειμένου να εντοπίσει τον μισθωτή και να πιστώσει το ποσό της ενίσχυσης.

Ειδικές ρυθμίσεις προβλέπονται για περιπτώσεις μισθώσεων του Δημοσίου ή εκμισθωτών που δεν υποβάλλουν ηλεκτρονικά δηλώσεις, όπως ανήλικοι ιδιοκτήτες.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι δικαιούχοι ενοικιαστές θα έπρεπε μέχρι χθες 20 Οκτωβρίου 2025 να υποβάλουν ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» του myAADE, τα σχετικά δικαιολογητικά (αντίγραφο μισθωτηρίου, αποδείξεις πληρωμής, βεβαίωση σπουδών για φοιτητές). Όσοι αποστείλουν τα έγγραφα μέχρι 31 Δεκεμβρίου, θα πληρωθούν σε δεύτερο χρόνο.

Η πληρωμή και οι διορθώσεις

Η πληρωμή της επιστροφής για τη μεγάλη πλειονότητα των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Νοεμβρίου 2025. Το ποσό που θα καταβληθεί θα υπολογιστεί με βάση το μεγαλύτερο μεταξύ του ενοικίου που έχει δηλώσει ο εκμισθωτής στη φορολογική του δήλωση και εκείνου που προκύπτει από το μισθωτήριο.

Σε περιπτώσεις λαθών ή παραλείψεων, όπως λανθασμένη εφαρμογή περιουσιακού κριτηρίου για φοιτητικές κατοικίες ή μη καταβολή της ενίσχυσης για όλα τα μέλη μιας οικογένειας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τα διορθωτικά δικαιολογητικά έως τέλος Δεκεμβρίου 2025, ώστε να λάβουν το ποσό σε δεύτερη φάση.

Υποχρεωτικά μέσω τράπεζας τα ενοίκια από το 2026

Η ΑΑΔΕ προχωρά παράλληλα στην πλήρη ψηφιοποίηση των συναλλαγών ενοικίων.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, όλες οι πληρωμές ενοικίων θα πρέπει να πραγματοποιούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η ιχνηλασιμότητα των συναλλαγών.

Η δήλωση ή επικαιροποίηση του IBAN στο myAADE αποτελεί βασική προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής, καθώς όλες οι πληρωμές θα γίνονται απευθείας στον λογαριασμό του δικαιούχου.