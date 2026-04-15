Ενοίκια: Δεύτερη στην ΕΕ η Ελλάδα με άνοδο 10,1% - Ένας μισθός για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

Με ρυθμό ανόδου 10,1% κινήθηκαν τα ενοίκια στην Ελλάδα το 2025, κατατάσσοντας τη χώρα στη δεύτερη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση - πίσω από την Κροατία - ως προς τις ανατιμήσεις μισθωμάτων. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει σε σωρευτική αύξηση που υπερβαίνει το 40% την τελευταία τριετία, εντείνοντας περαιτέρω την ήδη οξεία στεγαστική κρίση.

Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), η οποία βασίζεται σε πρόσφατα δεδομένα της Eurostat, στο τέταρτο τρίμηνο του 2025 οι τιμές κατοικιών στην ΕΕ-27 κατέγραψαν ετήσια αύξηση 5,5%, ενώ τα ενοίκια ενισχύθηκαν κατά 3,2%. Παρά ταύτα, η ελληνική περίπτωση αποκλίνει αισθητά από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αναδεικνύοντας τις έντονες διακυμάνσεις και τις διαρθρωτικές αδυναμίες της εγχώριας αγοράς ακινήτων.

Η διαχρονική εξέλιξη των ενοικίων τα τελευταία 25 χρόνια αποτυπώνει αυτή την αστάθεια. Την περίοδο 2000–2011 καταγράφηκε άνοδος 53%, σε συνθήκες οικονομικής ευφορίας και εύκολης πρόσβασης στον δανεισμό. Η χρηματοπιστωτική κρίση ανέτρεψε πλήρως την εικόνα, με τα ενοίκια να υποχωρούν κατά 26% μεταξύ 2011 και 2018, υπό το βάρος της εκτίναξης της ανεργίας και της συρρίκνωσης των εισοδημάτων.

Ακολούθησε φάση σχετικής σταθεροποίησης έως το 2021, πριν ξεκινήσει από το 2022 μια νέα, ισχυρά ανοδική τροχιά, η οποία οδήγησε τα ενοίκια το 2025 σε επίπεδα υψηλότερα από εκείνα του 2010.

Οι διακυμάνσεις στην αγορά ακινήτων

Ακόμη πιο έντονες υπήρξαν οι διακυμάνσεις στις τιμές αγοράς κατοικιών. Με βάση στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τιμές σχεδόν διπλασιάστηκαν την περίοδο 2000–2008, για να ακολουθήσει βαθιά διόρθωση έως το 2017. Έκτοτε, η ανάκαμψη είναι ταχεία: μόνο στην Αθήνα οι τιμές αυξήθηκαν κατά 86% στο διάστημα 2017–2025, υπερβαίνοντας πλέον τα προ κρίσης επίπεδα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η γενική τάση δείχνει ότι οι τιμές αγοράς αυξάνονται ταχύτερα από τα ενοίκια. Στην περίοδο 2005–2025, οι τιμές κατοικιών σχεδόν διπλασιάστηκαν, ενώ τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά περίπου 43%, εξέλιξη που αποτυπώνει τη διαρκή ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η επιβάρυνση στα εισοδήματα

Στην Αθήνα, το ενοίκιο για διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου αντιστοιχεί στο 70,2% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος, ενώ για κατοικία δύο υπνοδωματίων το ποσοστό φτάνει το 93,6%. Αντιθέτως, στην ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται αισθητά χαμηλότερα, μεταξύ 31%–34% και 46%, αναδεικνύοντας την ένταση της στεγαστικής πίεσης στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η σχέση των ενοικίων με τον πληθωρισμό. Ενώ κατά την περίοδο της κρίσης τα μισθώματα υποχωρούσαν, από το 2023 και μετά αυξάνονται με ρυθμούς που προσεγγίζουν το 10% ετησίως, την ώρα που ο πληθωρισμός κινείται σε σαφώς χαμηλότερα επίπεδα. Η απόκλιση αυτή καθιστά τη στέγαση ολοένα ακριβότερη σε πραγματικούς όρους, επιβαρύνοντας κυρίως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Οι αιτίες της κρίσης είναι σύνθετες και αλληλένδετες. Η εκρηκτική άνοδος του τουρισμού και η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων έχουν περιορίσει σημαντικά το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα. Παράλληλα, η πολυετής κρίση συρρίκνωσε την οικοδομική δραστηριότητα, δημιουργώντας έλλειμμα προσφοράς, ενώ οι αυξημένες ξένες επενδύσεις και προγράμματα όπως η «Χρυσή Βίζα» ενισχύουν περαιτέρω τη ζήτηση.

Η μελέτη του ΚΕΦΙΜ καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:

