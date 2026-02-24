Έναρξη λειτουργίας του υποσυστήματος Εργοσήμου ΟΓΑ στο νέο ΟΠΣ e-ΕΦΚΑ

Σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα Τρίτη το Υποσύστημα Εργοσήμου ΟΓΑ, το οποίο σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ είναι εμπλουτισμένοι με νέες λειτουργικές δυνατότητες.

Συγκριμένα, μέσα στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, οι αμειβόμενοι με εργόσημο ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα:

- Να αποκτούν συγκεντρωτική εικόνα των εργοσήμων που έχουν εκδοθεί, εξαργυρωθεί, καθώς και του αντίστοιχου ασφαλιστικού χρόνου που προκύπτει από αυτά.

- Να ενημερώνονται αναλυτικά για τα αποτελέσματα της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών τους εισφορών.

- Να λαμβάνουν προσωποποιημένες ειδοποιήσεις για θέματα που τους αφορούν.