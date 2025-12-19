ΕΛΤΑ: Πόσα καταστήματα διασώζονται, κλείνουν και περνούν σε ιδιώτες

Το πλαίσιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ παρουσίασαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γιάννης Παπαχρήστου, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Μάριος Τέμπος.

Από τα 204 καταστήματα που η προηγούμενη διοίκηση είχε αποφασίσει ότι θα κλείσουν, έχουν καταργηθεί ήδη τα 46 στην Αττική, καθώς πολύ κοντά τους λειτουργούσαν άλλα καταστήματα των ΕΛΤΑ. Από τα 158 που μένουν, όπως δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, τα 17 θα παραμείνουν ανοιχτά γιατί ο πληθυσμός που εξυπηρετείται από αυτά δεν έχει άλλες εναλλακτικές, όπως κάποιο άλλο κατάστημα ΕΛΤΑ κοντά, ή ΑΤΜ τράπεζας, ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Αυτά τα 17 καταστήματα καλύπτουν κρίσιμες ανάγκες τραπεζικών συναλλαγών.

Επίσης, 28 καταστήματα που βρίσκονται κοντά σε ΕΛΤΑ Courier το πιο πιθανό είναι ότι θα κλείσουν. Από τα 113 που υπολείπονται θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν οι ταχυδρομικές υπηρεσίες από τους 1.600 ταχυδρόμους και διανομείς με κατ’ οίκον εξυπηρέτηση, από τρίτους συνεργαζόμενους με τα ΕΛΤΑ, όπως π.χ. mini-markets, ιδιώτες μεταφορείς, αλλά και από έξυπνες θυρίδες. Δηλαδή θα μετασχηματιστούν και αυτά μόνο όταν βρεθεί πράκτορας των ΕΛΤΑ και διασφαλιστεί ότι όλοι οι πολίτες έχουν ενημερωθεί για τη μετάβαση ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον τοπικών καταστηματαρχών, ανθρώπων της γειτονιάς.



Ο CEO του Υπερταμείου κ. Παπαχρήστου, αναγνώρισε ότι υπήρξαν αστοχίες στην αρχική εφαρμογή της αναδιάταξης του δικτύου των ΕΛΤΑ, κυρίως ως προς την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, επισημαίνοντας ότι αυτές αντιμετωπίζονται πλέον με θεσμικές παρεμβάσεις και οργανωμένο διάλογο σε τοπικό επίπεδο.

Σύμφωνα με τον κ. Τέμπο, το πλήρες σχέδιο μετασχηματισμού του οργανισμού βασίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες: τη χρηματοοικονομική εξυγίανση, τη διασφάλιση της καθολικής υπηρεσίας με ενίσχυση της φυσικής παρουσίας και τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των ΕΛΤΑ προβλέπει ενίσχυση - και όχι μείωση - της φυσικής παρουσίας, μέσα από ένα πολυκαναλικό δίκτυο που περιλαμβάνει ιδιόκτητα καταστήματα, συνεργαζόμενα πρακτορεία, σημεία παραλαβής - παράδοσης, έξυπνες θυρίδες και ενισχυμένη κατ’ οίκον εξυπηρέτηση από τους 1.600 ταχυδρόμους και διανομείς του οργανισμού.

Ήδη περισσότεροι από 1.300 ταχυδρόμοι έχουν εξοπλιστεί με tablets και φορητούς εκτυπωτές, ενώ έχει ανανεωθεί το 25% του στόλου οχημάτων με νέα αγροτικά, ηλεκτρικά δίκυκλα και βαρέα οχήματα.

Παράλληλα, ο κ. Τέμπος ανέδειξε τις στρατηγικές συνεργασίες των ΕΛΤΑ με διεθνείς παίκτες του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Amazon και η Temu, καθώς και τη συνένωση ΕΛΤΑ - ΕΛΤΑ Courier, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου 2025 - 2027.

Ο κ. Παπαχρήστου, αναφερόμενος στη συνολική εικόνα του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου, σημείωσε ότι το 2015 μόλις 3 από τις εταιρείες ήταν κερδοφόρες, με σωρευτικές ζημίες 176 εκατ. ευρώ, ενώ το 2024 οι 8 από τις 10 θυγατρικές παρουσίασαν κερδοφορία, με συνολικό θετικό αποτέλεσμα 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, την περίοδο 2017–2025 το Υπερταμείο έχει αποδώσει στο Ελληνικό Δημόσιο σωρευτικά μερίσματα ύψους 279,8 εκατ. ευρώ, τα οποία κατευθύνθηκαν στην απομείωση του δημόσιου χρέους και στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.