ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση για τις ελληνικές εξαγωγές, αλλά αύξηση για τα τρόφιμα τον Ιανουάριο 2026

Ανοδικά κινήθηκαν και τον Ιανουάριο οι εξαγωγικές επιδόσεις των ελληνικών τροφίμων, με τον συγκεκριμένο κλάδο να είναι ο μοναδικός που κατέγραψε αύξηση (κατά 4%) σε σχέση με πέρυσι, κινούμενος αντίθετα σε σχέση με όλους τους άλλους.

Το παραπάνω προκύπτει από επεξεργασία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ, στα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Αναλυτικότερα, στα 3,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν συνολικά οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026 (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών), καταγράφοντας μείωση 11,9% συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Οι εισαγωγές της χώρας σημείωσαν επίσης πτώση κατά 7,4% και διαμορφώθηκαν σε 6,44 δισ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 0,9%, και διαμορφώθηκε σε 2,8 δισ. ευρώ.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει σημαντικές διαφορές, με τις εξαγωγές να «κλείνουν» σε 2,9 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2026, μειωμένες κατά 3,5% και τις εισαγωγές να διαμορφώνονται σε 4,8 δισ, μειωμένες και αυτές, κατά 4,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 6,6%.

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, αύξηση καταγράφηκε μόνο στον κλάδο των τροφίμων, κατά 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές στα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά 6,9%, στα χημικά κατά 6,2%, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο κλάδος των μηχανημάτων - οχημάτων, κατά 12,2%.

Μείωση κατέγραψαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά 2,2%, οι πρώτες ύλες κατά 4,7%, καθώς και ο κλάδος των ποτών και καπνών κατά 10,9%. Παράλληλα, οι εξαγωγές λιπών και ελαίων υποχώρησαν κατά 20,8%. Τέλος, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως των 354,7 εκατ. ευρώ ή -26,7%, διαμορφούμενος σε 975,2 εκατ. ευρώ.