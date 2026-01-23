ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,1% για τον γενικό δείκτη τιμών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το δ' τρίμηνο του 2025

Αύξηση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το δ' τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 2,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,7% το δ' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του γ' τριμήνου 2025. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 σημειώθηκε επίσης αύξηση 0,7%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025- Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,2% το δ' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ' τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024 με το 2023. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 2,5% και στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2%.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,6% το δ' τρίμηνο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του γ' τριμήνου 2025, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2024. Ειδικότερα, η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 0,9% και στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 0,4%.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2025- Δεκεμβρίου 2025 παρουσίασε αύξηση 2,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2024- Δεκεμβρίου 2024, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών) παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτηρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών) παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.