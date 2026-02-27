ΕΚΤ: Μεγάλη αποκλιμάκωση στις προσδοκίες των Ελλήνων καταναλωτών για τον πληθωρισμό 

Ισχυρή αποκλιμάκωση εμφάνισαν για τον Ιανουάριο οι προσδοκίες που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές για την πορεία του πληθωρισμού εντός του 2026, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας καταναλωτικών προσδοκιών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή.

Όπως σημειώνεται σχετικά, σε επίπεδο Ευρωζώνης οι μέσες προσδοκίες για τον πληθωρισμό κατά τους επόμενους 12 μήνες διαμορφώθηκαν στο 2,6% έναντι του 2,8% στην έρευνα του Δεκεμβρίου.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ έχει θέσει ως στόχο για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία τη διαμόρφωση του πληθωρισμού στα επίπεδα του 2%.

Στην Ελλάδα, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό το επόμενο 12μηνο διαμορφώθηκαν στο 5,5% έναντι του 7,7% στην έρευνα του Δεκεμβρίου.

Ωστόσο, οι Έλληνες καταναλωτές αναμένουν υψηλότερο πληθωρισμό για τα επόμενα τρία χρόνια (στο 5,7% έναντι 5,1% στην έρευνα του Δεκεμβρίου), ενώ στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο ποσοστό κυμαίνεται στο 2,6% (χωρίς μεταβολή σε σχέση με τον Δεκέμβριο).

Εισοδήματα και ανάπτυξη

Στο σύνολο της Ευρωζώνης, οι προσδοκίες για αύξηση των εισοδημάτων αυξήθηκαν ελαφρώς, από 1,1% σε 1,2%, ενώ οι προσδοκίες για οικονομική ανάπτυξη παρέμειναν αμετάβλητες, υποδηλώνοντας ότι οι καταναλωτές πιστεύουν στη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της νομισματικής ένωσης.

Η συνολική οικονομική ανάπτυξη ήταν καλύτερη τα τελευταία τρίμηνα από ό,τι πολλοί είχαν προβλέψει, καθώς οι επιχειρήσεις φαίνεται να προσαρμόζονται καλά στην αστάθεια που προκαλεί η ταχεία μεταβολή του καθεστώτος δασμών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σημασία για την ΕΚΤ

Υπενθυμίζεται πως η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, αναφέρθηκε την Πέμπτη στη σημασία που δίνει η ευρωτράπεζα προς τις καταναλωτικές προσδοκίες για τον πληθωρισμό.

Η Γαλλίδα αξιωματούχος πως οι αντιλήψεις των νοικοκυριών για τον πληθωρισμό έχουν σημασία για την ΕΚΤ για τρεις βασικούς λόγους: